Ángel de Brito disparó contra Estefi Berardi en medio de graves acusaciones por maltrato

Los ánimos en LAM (América TV) están calientes. La relación entre Yanina Latorre y Estefi Berardi, ambas panelistas del ciclo de chimentos, va de mal en peor. Sumado, a que Ángel de Brito se prende a cada ataque de la mujer de Diego Latorre contra la joven periodista.

El maltrato que recibe a diario Berardi durante cada edición del programa se tradujo en cientos de mensajes en las redes sociales, donde varios usuarios criticaron la actitud del conductor y la polémica "angelita". Las repercusiones fueron tan grandes, que en las últimas horas Berardi se transformó en tendencia en Twitter por la cantidad de mensajes donde se la nombraba.

En este contexto, de Brito apuntó contra su panelista por haber retuiteado algunos de los fuertes comentarios contra LAM acusando al programa de maltrato.

Estefi Berardi.

El conductor se mostró furioso por la forma en la que Berardi decidió exponer públicamente que se siente maltratada por parte de Latorre y que, de alguna forma, Ángel convalida esa actitud al no ponerle un freno a Latorre.

"Los rt y me gusta de @estefiberardi contra el programa que la hizo famosa y contra el conductor que le dio su mejor oportunidad #LAM", escribió de Brito junto a las capturas de los últimos retweets de Estefi. "El mismo que miró para otro lado cuando se comió el audio de Lali o mintió en el caso Bal", agregó.

Al ver el mensaje, la panelista reaccionó: "Me diste la mejor oportunidad, me hiciste crecer y obtuve un montón de satisfacciones en muchos sentidos. Eso no quita que se permita la violencia y el maltrato. Son dos cosas diferentes", expresó.

Sin quedarse atrás, de Brito contestó al tuit de Estefi: "Vos misma dijiste que te divertía y que reías de Yanina en su cara. Y jamás me viniste a decir nada fuera del aire. Los hacés de manera mediática, de la manera menos profesional que existe. Son dos cosas diferentes. Cuando me pediste protección y consejos en ciertos temas, te los di. Contra todo si tenés ganas de exponer cosas", argumentó.