Revelan datos del sorpresivo romance de Viviana Canosa: "Es muy famoso"

Yanina Latorre y Viviana Canosa mantienen un gran vínculo personal y profesional. De personalidades muy efusivas, las dos comunicadoras disparan lo que piensan sin filtro, protagonizando en más de una oportunidad escándalos con sus dichos.

Además, comparten el pase en El Observador, la FM donde cada una conduce su propio programa. Allí se generan picantes intercambios que no tienen desperdicio. En su último encuentro, la "angelita" logró sacarle información sobre su vida amorosa. Aunque no reveló quién es, sí confirmó que está saliendo con alguien.

Latorre y Canosa durante su pase en EL Observador.

"Acepté una cita la semana que viene. Ya lo conozco, tuvimos un verano espectacular, ya nos dimos, es muy conocido, pero no es poderoso. Sería una tapa tremenda pero no la van a tener porque yo soy muy escondedora, y aclaro que no es político, los políticos son muy aburridos", le reveló Canosa a Latorre.

En este contexto, desde LAM (América TV) repasaron las declaraciones de la conductora de LN+. "Tiene una cita la semana que viene es alguien con el que mantuvo encuentro desde hace un tiempo. Se encontraban en una quinta durante el verano. Todo lo hace a escondidas. Es famoso. No es poderoso, no es político. Fue de invitado a su programa, es actor. Tiene 51 años. Es muy famoso", contó Yanina.

"Ella es muy sexual. Ella contó que está sin sexo desde hace mucho, y que ahora tiene una cita la semana que viene. Va a ir a cenar con un señor que ya estuvo dándole a la matraca en enero y febrero, porque se alquiló una quinta, hace todo a escondidas. El señor es famoso y fue de invitado a su programa en A24 el año pasado, más de una vez. A mí me da la sensación de que es actor", aseguró.

Marcelo Mazzarello, el hombre señalado como el nuevo saliente de Viviana Canosa.

"Ya se quién es", lanzó entonces Ángel de Brito. "Es un actor muy conocido y super talentoso. Tiene 58 años. Para mí es Marcelo Mazzarello", disparó sin vueltas el conductor.