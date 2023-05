Georgina Barbarossa reveló por qué no quiere hablar nunca más con Jey Mammón

La denuncia pública contra Jey Mammón, que entabló en televisión Lucas Benvenuto, activó un escándalo supremo en torno a su figura por el tenor gravísimo de las acusaciones de abuso. Una de las derivaciones constó de su salida de Telefe, donde lo reemplazó Georgina Barbarossa.

La actriz tomó el rol del cómico en La peña de morfi, a pedido del canal y de manera temporaria, dado que a partir del próximo domingo asumirá el mando del ciclo la cantante Soledad Pastorutti. Lo cierto es que la actriz reveló que dialogó de manera privada con Jey,

En una entrevista con Implacables, el programa de El Nueve que conduce Susana Roccasalvo, Barbarossa exteriorizó la conversación que mantuvo con Mammón y sobre todo explicó las razones que incidieron en su consideración para no entablar nunca más una relación.

En cuanto a su contacto íntimo con Mammón, Georgina expresó: “No volví a hablar, hablé con él antes de España”. Y eso generó la consulta de la cronista sobre el cambio de actitud del actor, que ahora se refiere en lo público con otro discurso.

Así, la conductora de Telefe explicó por qué no quiere charlar nunca más con Jey: “En eso, él cambió mucho y por eso no hablé más con él, porque no me dieron ganas de hablar. Jey, si estás viendo esta nota, sábelo. Justamente por esa actitud que tuvo, me parece muy soberbio como volvió”.

Y en la continuidad de su análisis de este viraje en las formas del denunciado, Georgina razonó: “Me parece que, si él hubiese hablado de otra manera, las cosas serían muy distintas. Si vos decís ‘perdón, me equivoqué. Era otro paradigma, otra época y uno no tenía tan en cuenta la edad’, creo que hubiera sido otra respuesta”.

Para culminar, la talentosa animadora también le pegó al círculo cercano del comediante, más precisamente a aquellos que trabajan en lo legal. “Creo que no está bien asesorado Jey, y eso me da pena. No sé con quienes se está reuniendo. Yo lo quiero mucho, compartí muchos momentos, y que tenga este momento así, no me gusta como lo está pasando”, manifestó.