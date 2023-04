Lali Espósito explotó contra la política argentina: qué frase dijo

Lali Espósito estuvo en España por estos días y brindó una nota en exclusiva con la revista GQ en la que habló de todo. La cantante e ícono de la música no solamente se refirió a su vida personal, sino que además analizó temas de interés general como política argentina, el feminismo, el aborto, la terapia y más.

Lali Espósito fue convocada a España por la final de la Kings League, la liga semiprofesional de fútbol desarrollada por Gerard Piqué. Allí dio un concierto en la definición del torneo y muchos medios aprovecharon para poder sacarle el máximo jugo.

Lali Espósito dio una entrevista exclusiva para GQ España (foto: Revista GQ)

Lo llamativo de esta entrevista que hizo con GQ España fueron las declaraciones que la cantante pop tuvo sobre la política argentina, explicando los motivos por los cuales se siente algo desilusionada con los dirigentes del país.

“No me gusta decir que perdí la fe en la política, si bien Argentina lleva 80 años de mala política; pero no me interesa ese lugar, tengo un lugar mejor que es el arte, y siempre puedo hacer mejores cosas”, comenzó explicando.

Luego, para marcar una diferencia entre el rubro artístico y lo político, resumió: “Desde el arte tengo un mejor lenguaje, o tengo que lidiar con cosas menos horribles para poder aportar en cosas pequeñas”.

Este relato de Lali Espósito se dio mientras hablaba de otros tópicos como el feminismo y el aborto, y siendo consultada también por la trascendencia de su figura, de lo que puede generar con su imagen y declaraciones, con el enorme público que la acompaña en cada paso.

“Con tanta situación de privilegio, me di cuenta, ya más mayor, de que yo no estaba aquí solo para cantar, bailar y hacer discos, sino que tenía la posibilidad, si yo la quería utilizar, –en el mejor sentido de la palabra–, de sumarle algo a alguien que no tuviera un micrófono enfrente o una cámara enfrente, como yo”, explicó.

Luego Lali Espósito recordó: “Me acuerdo que se me preguntaba mucho en las entrevistas ¿No tienes miedo a perder público, a que una parte de gente te deje de querer? Yo diría que es al revés, yo a lo mejor no quiero tener ese tipo de público. Las masas por masas, no me interesan nada. Al final nos dividimos en pensamientos, el mundo es así”.

“Son propuestas que me llegan de la gente que de verdad trabaja, porque yo puedo poner la cara, pero respeto mucho a quienes dedican su vida a hacer las cosas desde el amor”, concluyó la cantante.