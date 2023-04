Tini De Bucourt contó la dura enfermedad que enfrenta: "Le doy gracias"

La ex modelo Tini de Bucourt habló a corazón abierto de su lucha contra el cáncer de ovario, que le fue diagnosticado a finales del 2022. Lejos de haberla golpeado, asegura que logra sobrellevarlo y hasta dejó una enseñanza.



Tini de Bucourt se enteró casi de casualidad de su enfermedad: fue cuando tuvo que realizarse una operación del tendón de Aquiles. Hoy, tres meses después, confiesa que puede vivirlo con total naturalidad.



“Vivo con naturalidad esta enfermedad que a mucha gente le da tanto miedo. Y de esto me gustaría hablar”, contó en una charla con María Laura Santillán en Teleshow. “Le agradezco a la enfermedad. No es un tema fácil, obviamente no es lo que más me divierte en la vida. ¿Pero sabés? Es una oportunidad”, agregó.

Tini de Bucourt. Foto: @tinidebucourt.



“Voy a llorar en cualquier momento porque estoy muy sensible, pero de amor. Recibo tanto cariño. Y además lo vivo como la posibilidad de ser yo al ciento por ciento. Hago muchísima experiencia conmigo. Tengo cero miedo. Cero. Tengo amistades maravillosas. Mi familia está al pie del cañón”, contó Tini de Bucourt.



Asimismo, contó cómo logra sobrellevar el difícil momento y dejó una confesión que, para muchos, puede resultar imposible de comprender: la ex modelo le agradece al cáncer y explica los motivos.



“Les voy a decir algo: le doy gracias a la enfermedad, porque sin esta enfermedad yo no hubiese tenido la oportunidad de tener las charlas que tengo con mi familia. Son de una profundidad…”, argumentó.

Tini de Bucourt. Foto: @tinidebucourt.



“A mí la vida me paró. Para mí era normal lo que yo hacía, pero era un ritmo alto. No me daba cuenta. Lo primero que me pasó fue que se me rompió el tendón de Aquiles”, comentó Tini de Bucourt.



“Estuve dos meses con bota. Estoy volviendo a aprender a caminar desde hace siete días. A los cinco de que se rompió el tendón, saltó el síntoma del cáncer”, concluyó la ex modelo en la profunda entrevista.