Qué dijo María Belén Ludueña tras el levantamiento de su programa Invasores de la TV

A tres meses de levantar el telón, de inaugurar ese espacio, de apostar por un formato con singularidades, América decidió cortar Invasores de la TV. El programa que conducían Luis Ventura y María Belén Ludueña terminó, para siempre, el pasado viernes.

En un capítulo cargado de emociones, de momentos sensibles, de mucha conmoción para todos los integrantes de ese envío, la periodista abrió su corazón para referirse a situaciones que experimentó en este 2023, por todo lo que significó para ella correrse de lo estrictamente noticioso.

Para María Belén Ludueña la designación como dupla de Luis implicó toda una aventura, porque se corrió de su rol de presentadora de hechos de actualidad y se lanzó a una tarea más vinculada con lo descontracturado. Por eso, la esposa de Jorge Macri se mostró muy conmovida.

En definitiva, Ludueña compartió sus emociones de todo este recorrido y le destinó palabras muy cariñosas a su compañero: “Desde el primer día trabajando contigo, Luis, me pasó que eres un excelente compañero de trabajo, porque me diste un lugar que nadie me dio“.

Por su parte, el experto periodista también ahondó en todo lo que aconteció en este ciclo y ponderó: "En el trabajo y la convivencia es donde se ven las persona. Desde el primer momento supe que este era un buen grupo y que íbamos a llevar a puerto lo que se había programado a principio de temporada”.



En ese raid de valorar el aporte de cada uno de los eslabones que articularon Invasores de la TV, Luis expresó: "Todos fueron cabeza cada uno desde su lugar. Cuando se manejaban los temas, nos encimándonos, no peleándonos. Cuando hubo que cambiar pareceres y la cosa se puso ríspida, se manejó como se tenía que manejar".