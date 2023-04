La dura confesión de la China Suárez

Eugenia Suárez sorprendió con sus declaraciones sobre el desamor que sufrió a lo largo de su vida. Durante una entrevista con Grego Rossello para Luzu TV, la actriz reveló que llegó a "arrodillarse" para suplicar que no la abandonen.

"No quiero dar fechas ni nada para que no saquen cuentas. Pero he llegado a suplicar por amor, me he arrodillado. A mi me ha pasado dos veces, una fue a los 25 y fue muy duro", expresó La China Suárez. "A veces no te eligen y te rompen el corazón", agregó.

Luego detalló un poco más sobre la primera vez que sufrió realmente por amor. "Me rompieron el corazón como a los veinte y pico. Fue muy duro. Él era muy celoso y me decía ‘te amo pero no puedo con tu personalidad’. Se había enamorado de mi libertad pero no se lo bancó. Llegué a arrodillarme para suplicarle que no me dejara. Estaba desesperada", recordó.

"Banco al chabón que sufría y decidió correrse", opinó Rossello. "Mmm... no sé. Muy cagón. Era más grande que yo. Un año y medió después te diste cuenta. ¡Pará!", contestó La China. "Suele pasar que se enamoren de tu independencia y después es lo primero que te quieren sacar", agregó la actriz.

"Cuando me separo, me toca hacer el duelo y chau. Lloro y me deprimo como todo el mundo, pero tengo tres hijos, un trabajo, tengo salud y me parece super injusto quejarme", sentenció. "Soy muy enamoradiza. Me encantaría ser como esas personas que dicen disfrutar de la soledad, pero no", reveló.

Sobre la segunda vez que le rompieron el corazón, La China decidió no dar detalles. Esto despertó suspicacias. Al revelar que fue reciente, para muchos se refiere a Rusherking o a Benjamín Vicuña. "Mis amigos saben quién es", fue lo único que comentó al respecto.