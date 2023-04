Santiago del Moro se refirió a los mensajes en su contra que compartió Wanda Nara

La semana pasada, Wanda Nara protagonizó una fuerte polémica en las redes sociales. La actual conductora de Masterchef (Telefe) compartió desde su cuenta oficial de Twitter unos mensajes que la ponderaban a ella por encima de Santiago del Moro, el exconductor del reality culinario.

"Me gusta más cómo conduce Wanda MasterChef que Santiago", expresaba uno de los tuits. "Wanda me parece mucho mejor conductora que Del Moro, por lo menos en MasterChef", comentaba otro el segundo mensaje. Ambos tuits fueron compartidos por la empresaria.

Como era de esperarse, las críticas no tardaron en llegar. "Hace 10 minutos es conductora, ¿qué le pasa?", "Mejor que vuelva Santi porque Wanda es un desastre" y "El tupé de esta mina", fueron algunas de las opiniones que pudieron verse en Twitter.

Tras la polémica, Santiago fue consultado sobre los mensajes en su contra. "Con ella tengo la mejor. No pasa nada", le dijo el presentador durante un móvil con LAM (América TV). Respecto a los tuits, señaló: “No sé. Eso preguntáselo a ella, no a mí. Yo no contesto cosas que no digo yo. Lo demás, ni me interesa".

Wanda Nara, actual conductora de MasterChef.

Ante la pregunta por si había visto la performance de la mediática, respondió: "Anoche lo vi un poquito. Llegué de vacaciones el otro día. A mí me encanta Masterchef. Me encantan los chicos. Wanda me encanta también".

Recordemos que Santiago se refirió a los rumores de que no seguiría al frente de la nueva temporada de Gran Hermano. "Es todo mentira", expresó en su cuenta de Twitter.

Luego, se volcó a Instagram para compartir un texto y llevar tranquilidad a sus seguidores. "Para todos los que me preguntan, muy feliz en Telefe ya estamos trabajando en la nueva edición de GH. Se viene algo espectacular", anticipó el conductor.