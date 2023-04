Mirá con qué ex 'hermanita' estuvo Emilia Mernes este martes

Emilia Mernes es una de las artistas argentinas más populares del momento. Una de sus últimas colaboraciones fue junto a Callejero Fino y Big One con el tema "En La Intimidad"; y, aunque la canción se estrenó hace 2 meses, actualmente es número uno en los videos musicales más populares en Youtube, con más de 119 millones de vistas.

Es tal el éxito de la cantante que su álbum de 2022 titulado "Tú crees en mí?" ha sido nominado a los Premios Gardel, en la categoría Mejor Álbum Artista Pop.

Este martes, Emilia Mernes se lució en el escenario de La Trastienda, sala ubicada en Buenos Aires. Las marcas Claro y Samsung acompañaron a la cantante argentina en su show.

La artista compartió por medio de sus historias de Instagram algunos fragmentos de su concierto, que fueron publicados por fanáticos y celebridades que fueron a verla. Y quien no se quiso perder este espectáculo, fue una ex participante de Gran Hermano que es muy fanática de la cantante.

Julieta Poggio tuvo la oportunidad de conocer a Emilia Mernes y lo compartió en sus redes. Créditos: Instagram Poggiojulieta.

"Te elijo una y mil veces como ídola. ¡Sos todo lo que está bien! Sos talentosa, humilde, hermosa y sana. Te amo @emiliamernes" fue el mensaje que acompañó la foto que subió Julieta Poggio a sus historias.

La ex jugadora del reality, compartió algunos videos e imágenes de lo que fue el show de Emilia Mernes. Además, hizo un post donde recopiló sus looks y los momentos claves del concierto de la artista de pop. "Que noche más hermosa con esta diosa, mi ídola indiscutible" escribió Poggio en su publicación que acumula más de 400 me gustas. Y la cantante le respondió: " Un placer conocerte, mi vida".

La publicación de Julieta Poggio ya tiene más de 2400 comentarios. Créditos: captura de pantalla.

Los usuarios de Instagram enloquecieron al ver las fotos de Emilia Mernes junto a Julieta Poggio: "Emilia, que sea (Julieta) tu bailarina, por favor te lo pido", "Dos diosas juntas", "Se juntaron las más lindas" son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación de la ex jugadora de Gran Hermano.