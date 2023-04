El video que publicó Lucas Benvenuto tras la nota de Jey Mammon con Jorge Rial

Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammon ante la Justicia y en los medios por abuso sexual, asegurando que cuando conoció al conductor tenía 14 años; compartió una serie de posteos durante y después de la entrevista que el actor le dio a Jorge Rial.

La nota en cuestión se emitió en el programa Argenzuela (C5N) en la tarde del viernes, y según remarcó Jorge Rial la charla se mostró completa, sin cortes de edición, y fue grabada en el domicilio de Jey Mammon.

Por su parte, Lucas Benvenuto envió unos mensajes de audio al programa A la Tarde (América), y desde sus hisotorias de Instagram compartió un corazón amarillo junto a un emoji de una boca con un cierre, acompañando esa expresión con el hashtag #YoSíTeCreo.

La publicación que hizo Lucas Benvenuto durante la entrevista que le dio Jey Mammon a Jorge Rial. Foto: Instagram @lucasbenvenutoo.

Además, cuando terminó la nota de Jey Mammon con Jorge Rial, Lucas Benvenuto publicó en su feed de la misma red social una foto sonriendo abrazado a una amiga y escribió: “Porque siempre fue así... mi mejor arma siempre fue SONREÍR, a pesar de todo. Y acá me ves, escapándole al fuego que todavía me sigue quemando”.

El posteo que Lucas Benvenuto compartió apenas finalizó la entrevista de Jey Mammon con Jorge Rial. Foto: Instagram @lucasbenvenutoo.

Por último, este sábado en la tarde, Lucas Benvenuto subió a sus historias de Instagram una vista desde el soñado paisaje de Ushuaia, ciudad en la que está viviendo el joven desde hace un tiempo, y musicalizó el breve video con una versión del clásico Somewhere over the rainbow.