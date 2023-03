La furia de Cinthia Fernández con Defederico por una frase homofóbica contra sus hijas y el fútbol

Un nuevo capítulo en la guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico se abrió la semana pasada cuando la panelista de Momento D reveló que no había recibido ni un peso por parte del padre de sus hijas para comprar los útiles escolares.



En aquel momento, Cinthia realizó un durísimo descargo en su cuenta de Instagram, en donde remarcó que el ex futbolista utiliza el dinero en viajes y en otras cuestiones que nada tienen que ver con las niñas.



Esto, sin dudas, a Cinthia Fernández la hizo enfurecer. Pero no fue lo único que generó bronca en ella en el último tiempo, dado que en las últimas horas contó cuál fue la reacción de Defederico cuando se enteró de que sus hijas quieren jugar al fútbol, al igual que él.



“¿Al padre le gusta que jueguen? ¿Juegan con el padre?”, le preguntaron a Cinthia Fernández en Momento D, el programa que sale al aire por la pantalla de El Trece. Esa consulta le recordó un comentario repudiable que recibió en redes sociales.



“Yo me calenté por un comentario machista que hubo en Twitter que decía: ‘Era obvio, son tortas’ por jugar al fútbol. Todavía sigue existiendo gente boca como ésta”, contó Cinthia Fernández.



En ese momento, se refirió también a Matías Defederico, ya que para cualquier persona suena lógico que, por haberse dedicado al fútbol, sienta orgullo porque sus hijas también quieren seguir sus pagos. No fue el caso del ex delantero apenas lo supo.

Una de las hijas de Cinthia Fernández jugando al fútbol.



“La primera vez que le dije: ‘Mirá que las chicas quieren jugar al fútbol’. Su reacción fue: ‘No, no, después se hacen tortilleras’”, comentó Cinthia Fernández, completamente indignada con la reacción.



“Me lo dijo el padre, jugador de fútbol. Me dijo eso y ahora se le cae la baba. El fútbol es machista”, agregó Cinthia Fernández, explicando de todos modos que hoy la situación es muy diferente.