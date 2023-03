El video de Guillermina Valdés de paseo con su nuevo novio, Javier García

Las especulaciones sobre la vida amorosa de la actriz Guillermina Valdés están a la orden del día y ahora se develó su relación con Javier García, el arquero del Club Atlético Boca Juniors. La nueva pareja quedó grabada en un video, tras una salida romántica. Al foco de la tormenta se le sumaron las declaraciones de Cande Tinelli sobre el final de su relación con el ícono de la televisión argentina, Marcelo Tinelli.

El registro fue tomado la noche del jueves en Palermo, sobre Avenida del Libertador. Javier y Guillermina, quien previamente fue relacionada con Santi Maratea, fueron sorprendidos por los paparazzis mientras realizaban un cambio de vehículos. La actriz abandonó su auto para luego subirse al del futbolista, con quien compartió una velada en Caballito, según reveló Ángel de Brito, el conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM).

La intención de Guillermina de despistar a los ojos atentos se vio frustrada y la salida nocturna se convirtió en noticia. Luego de tres horas aproximadamente, la modelo volvió al punto de partida para recuperar su auto y fue nuevamente captada por las cámaras. De Brito emitió el video al aire y la nueva relación fue confirmada en el pase entre LAM e Invasores, donde el periodista Daniel Fava corroboró la información con sus fuentes del club del barrio La Boca, el último campeón de la Supercopa Argentina.

Fava aseguró que el encuentro del jueves no fue el primero entre la empresaria y el arquero: “Desde que me fui, hasta este momento hablé con medio mundo Boca y el encuentro, en dos oportunidades, entre Guillermina Valdés y Javi García, el arquero, está recontra confirmado. Recontra confirmado”. Sobre el futbolista, relató: “Tiene 36 años, jugó en Racing y Juan Román Riquelme lo llevó a Boca. Es de los pocos solteros que tiene el plantel, le gusta salir, le gustan las mujeres”.

El deportista no tiene pareja estable desde hace bastante tiempo, pero salió con muchas mujeres reconocidas del medio e incluso con la actual novia del Toto Salvio, Sol Rinaldi. La relación entre Guillermina y Javier es reciente, ya que hace pocos días el arquero fue protagonista de la final del campeonato, en Santiago del Estero. Ante la información, la panelista Yanina Latorre le consultó a Fava si “no se habrán conocido en Mar del Plata, cuando ella hacía temporada y él fue a jugar las copas de verano”.

En la semana, Cande Tinelli había lanzado picantes declaraciones sobre Guillermina, quien fue pareja de su padre. Como “angelita” invitada en LAM, comentó el final de la relación entre ambos: “No quiero meter la pata pero no sé, mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas por su relación, por ella”, criticó la celebrity y desató la polémica. Luego, suavizó: “No le echo la culpa a ella por eso, porque él es grande también, pero como que le fue cortando cositas, yo sentía que capaz no lo apoyaba tanto, que no le gustaba el programa, que no le gustaba esto, creo que se metía”.

La respuesta de la protagonista de Los 39 escalones no se hizo esperar y llegó por redes sociales: “Triste la información que me está llegando, sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande sobre el lindo vínculo que tenía con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece por todo lo vivido escuchar esto”. Ante la noticia de la naciente relación entre Guillermina y Javi García, la hija de Marcelo Tinelli reabrió el caos y lanzó en sus historias de Instagram: “Ay, que tonta soy. Yo pensé que estaba en shock por lo que dije en LAM”.

Tras su ruptura con Marcelo, la empresaria expresó en Socios del espectáculo: “Yo nunca había estado más de seis meses sola, en toda mi vida, y ahora siento que está muy bueno. Muchas veces es necesario el autoconocimiento, la autopercepción. Estoy muy a full con mi laburo, muy conectada con mis hijos, y teniendo unos tiempos que no puedo creer que sean solo míos. Hay un montón de condimentos más en un vínculo, más allá de apoyarse mutuamente. Hay un montón de cosas más”.