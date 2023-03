Tras la denuncia contra Jey Mammon, aseguran que Marley tuvo una urgente reunión con las autoridades de Telefe

En medio de la conmoción por el testimonio público que hizo un joven que aseguró que fue abusado por Jey Mammon cuando era un adolescente de 14 años, ahora aseguran que Marley fue convocado a una urgente reunión con las autoridades del Telefe, luego de que el denunciante del actor y conductor esbozara la posibilidad de que el padre de Mirko también recibiera una acusación.

Sin mencionar a Marley de manera explícita, Lucas Benvenuto, el denunciante de Jey Mammon apuntó que el líder de Expedición Robinson, el formato que Telefe está a punto de estrenar, también podría ser involucrado en un caso de abuso sexual de menores. “Creo que viaja por el mundo, me parece”, dijo Benvenuto en un vivo de Instagram, y las sospechas empezaron a multiplicarse.

Este miércoles en Lanata sin filtro (Radio Mitre), la periodista Marina Calabró aseguró que Marley fue citado por los directivos de Telefe para hablar sobre los rumores contra el conductor. “Las autoridades de Telefe se reunieron de forma urgente con Marley y le preguntaron de manera directa si había tenido alguna relación con un menor de edad. La respuesta de él fue negativa", contó la especialista en espectáculos.

Marley se habría reunido con las autoridades de Telefe por una posible denuncia en su contra. Foto: Instagram @marley_ok.

Luego Calabró explicó sobre las tensiones en Telefe por la denuncia contra Jey Mammon y la posible acusación contra Marley: “Alejandro, y cuando digo Alejandro digo Marley, está preocupado y se puso en contacto con algunos periodistas amigos que tiene en el medio porque quería saber qué se estaba diciendo en los chats de los periodistas de chimentos".

Puntualmente, sobre las averiguaciones que setaría haciendo Marley, Marina Calabró remarcó: “Consultó si había algún trascendido, algún material dando vueltas, alguna captura o algo que se esté contando”. Entonces, Jorge Lanata opinó categórico: “Eso no estaría hablando muy bien que digamos de Marley, porque si vos estás limpio no tenés de qué preocuparte, no vas a andar preguntándoles a tus amigos a ver qué se dijeron o qué material se filtró".

Tras la denuncia contra Jey Mammon, otras figuras de la televisión podrían verse incolucradas en una situación similar. Foto: Captura TV.

Finalmente, la comunicadora puso en duda el destino de Expedición Robinson, el programa que Telefe planea estrenar con Marley como conductor.