Sol Pérez contó en Instagram a qué se va a dedicar

Sol Pérez, modelo e influencer argentina, fue parte fundamental de uno de los programas más vistos de nuestro país: Gran Hermano.

La modelo integró el panel del reality en los debates, conducido por Santiago del Moro, juntó a otras figuras del espectáculo: Laura Ubfal, Gaston Trezeguet, Ceferino Reato, Marisa Brel; entre otros más.

Sol Pérez fue una de las panelistas de Gran Hermano 2022. Créditos: Instagram Lasobrideperez.

Sin embargo, Gran Hermano finalizó este lunes 27 de marzo. Si bien el pasado domingo se dio a conocer la convocatoria para la edición 2023 del reality, todavía no hay fecha definida para la próxima temporada.

Sol Pérez compartió en las últimas horas en Instagram un sticker de preguntas donde los seguidores de la influencer podían interactuar con ella.

Un usuario de la aplicación de fotografía le preguntó a la periodista "qué va a hacer después de Gran Hermano en la televisión". En la comodidad de su casa, Pérez contestó con un video.

"Me quedo en Telefé, me quedo haciendo el programa de Vero Lozano (Cortá por Lozano); programa que yo siempre miré desde mi casa y quería estar ahí. Le mandaba mensajes a Vero, porque realmente siempre me gustó. Hoy tengo la posibilidad de estar sentada en el panel y la verdad que estoy súper contenta con eso, conforme y chocha; así es que me quedo con Vero" fue la respuesta de la modelo.

Además un seguidor le consultó si volvería a ser panelista en la próxima edición de Gran Hermano; a lo que Sol Pérez respondió "obvio que sí".