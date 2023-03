De cartonera a Masterchef: la dura historia de vida de Belén

Esta semana volvió Masterchef a la pantalla de Telefe, con la conducción de Wanda Nara, y en esta nueva edición ya comenzaron a conocerse fuertes historias de vida y de superación, como la de Belén.



La joven de 31 años, madre de cuatro hijos, contó su difícil historia de vida mientras cocinaba un pollo al verdeo que luego calificarían los jurados del reality, Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.



“Quería estudiar cocina, pero después dejé por los niños y todo. Hago cuadros, campañas y un poquito de todo”, comentó Belén, ante la atención de todos en el programa. “De chica pasé mucha hambre. Entonces, creo que mi gusto por la cocina viene por ahí. A mí me abandonaron, me dejaron en una plaza. Vivíamos en un barrio muy precario, en una casilla”, agregó.



Visiblemente emocionada, Belén siguió hablando de su pasado. “Éramos cartoneros, pedíamos pan de ayer en las panaderías. O sea, pasé hambre realmente. Y creo que desde el deseo de comer y de tener comida, me gusta y amo comer”, confesó.



Luego, llegó el momento de probar el plato preparado por la joven. “Desarrollaste esta curiosidad por la comida”, le dijo Donato de Santis. “Soy muy sensible. Me pongo ansiosa”, expresó Belén en Masterchef.



“Está bastante bien. Hay cosas para mejorar. Te salió bastante rico. Muy generoso y muy honesto con el plato. Te premio con un sí”, le dijo Donato de Santis, aprobando, de esta manera, el plato.

Belén, de Masterchef. Foto: captura de TV.



Por su parte, Damián Betular decidió separar la emoción del momento de los estrictamente culinario en Masterchef. “Entiendo que hay un montón de nervios y un montón de cosas en juego, pero el plato es el que define, y para mí es un no”, sorprendió.



No obstante, cuando llegó su turno, Martitegui se dejó llevar por la emoción que le produjo la historia de Belén. “No voy a hablar del plato. A mí me parece que vos te merecés esta oportunidad. Me parece que nosotros nos merecemos la oportunidad de tenerte cerca un rato y enseñarte a cocinar. Así que te voy a dar un sí”, definió, por lo que Belén continuará con su sueño en Masterchef.