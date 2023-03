Bizarrap anunció que éste miércoles sale una nueva colaboración. ¿Con quién?

Con tan sólo 24 años, revoluciona el internet con cada una de sus producciones musicales. Ha trabajado con Shakira, Nathy Peluso, Quevedo, Residente, Anuel AA, Nicky Jam; por nombrar algunos de los tantos artistas nacionales e internacionales con los que ha trabajado.

Bizarrap es uno de las mayores apuestas de la música en la actualidad. Cada uno de sus temas es un éxito y cuando comparte la noticia de que sale una nueva Bizarrap Session, todos activan los recordatorios para escucharla apenas se estrene.

Hoy, el joven de 24 años se la juega por un famoso artista puertorriqueño, que tiene una gran trayectoria musical. Se trata de, ni más ni menos, que Arcángel.

¿Nuevo hit? La prometedora fusión musical argentina y puertorriqueña. Créditos: captura de pantalla.

El productor argentino compartió hace unas horas la novedad en sus redes. En Instagram publicó una imagen junto al rapero para anunciar la Bizarrap Session #54. El posteo ya ilusionó a más de 4 millones de personas que le dieron me gusta.

"La mejor session y todavía no la he escuchado. Team Bizarrap"; No duermo"; "El nuevo hit mundial"; son algunos de los 71 mil comentarios que se pueden leer en la imagen que subió "el Biza".

Este miércoles a las 21 horas (horario de Argentina) se estrena el tema. Créditos: captura de pantalla.

Bizarrap también compartió una historia en Instagram con una cuenta regresiva: a las 21 horas (horario de Argentina) se estrenará la ansiada colaboración con Arcángel.