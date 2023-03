El álbum de fotos cholulo de Fefe, el fan que se convirtió en el especialista de Gran Hermano

Gran Hermano volvió a la televisión Argentina luego de varios años y, cuando falta muy poco para el final de esta edición, Federico Bongiorno, más conocido en las redes sociales como Fefe, se instaló como el gran especialista.



El joven se destaca principalmente en Twitter con sus hilos y resúmenes diarios de lo que va pasando en la casa de Gran Hermano, además de sus encuestas que, hasta el momento, están bastante acertadas cada semana.



En diálogo con TN Show, Fefe contó cómo surgió su fanatismo por los realities y su devoción por adentrarse en el mundo de los famosos, como lo expone en muchas de sus fotos en las redes sociales.

Fefe con Ángel de Brito. Foto: Instagram.



“Consumo mucho el contenido cultural y me ocupo de estar al día. A los 16 años empecé a trabajar en una revista estadounidense orientada a adolescentes y me di cuenta de que me encantaba la comunicación”, comentó.



En cuanto a cómo repercutió en él el boom de Gran Hermano, explicó: “Es un honor porque este reality me marcón un montón. Obviamente, no tengo recuerdos del primer Gran Hermano, pero desde muy chico me encantan los realities”.



Si bien Fefe es un fanático del reality en la Argentina, confiesa que también vio el formato de otros país. “Miré Gran Hermano de Canadá, Estados Unidos y Australia. Me obsesioné y estaba muy emocionado porque el programa volviera a la Argentina. Entonces para mí es casi una profecía autocumplida estar trabajando con esto”, contó.

Fefe pasó por Intrusos. Foto: Instagram.



“El día que arrancó, yo tenía 3.200 y ahora tengo 249 mil. Una locura. Me siguen desde Horacio Cabak, hasta Ofelia Fernández, Ceferino Reato y Nancy Pazos. Eso es lo que genera este programa. Conecta a un montón de personas de diferentes ámbitos y franjas etarias”, reveló.



Por último, al momento de analizar la explosión que tiene la actual edición, Fefe explicó: “El último Gran Hermano tan masivo en la Argentina fue el del 2011. En el medio pasaron un montón de cosas. Explotó la era digital y hubo una prominencia de las redes sociales. Entonces, si bien en Argentina siempre tuvo un impacto cultural muy grande, ahora la conversación pasa por las redes y se introduce a toda una nueva generación que es parte de la conversación y que establece sus reglas para el reality”.

Fefe, con Maju Lozano. Foto: Instagram.

Fefe, con La Tora, de Gran Hermano. Foto: Twitter.