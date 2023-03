A qué se dedica María Belén Ludueña cuando no está en America TV

Sin duda, María Belén Ludueña es una de las periodistas más queridas y respetadas por el público en la pantalla de América, en donde, luego de años de conducir el noticiero junto a Guillermo Andino, ahora forma dupla con Luis Ventura en “Invasores de la TV”.



La conductora y esposa de Jorge Macri está en un excelente momento en su carrera profesional y, como ella misma confesó recientemente, está en el escenario ideal para animarse a más.



En una entrevista con La Nación, María Belén Ludueña fue consultada por la dupla con Guillermo Andino, con quien condujo el “Noticiero de América” al mediodía hasta finales del 2022.



“Hicimos una gran tarea durante el 2022. Ya queríamos trabajar juntos desde que él conducía ‘Es por ahí’ y no se había dado. Cuando terminé con ‘Buenos Días, América’, me plantearon la posibilidad de trabajar en el noticiero con él y no lo dudé. Guillermo es un placer para trabajar”, expresó la periodista.



Ahora, Ludueña se prepara para debut con “Invencibles”, un programa que se emitirá por la plataforma de Youtube, llamado “República Z”, a partir de las 19. Sobre el jefe que tendrá su nuevo proyecto, habló en una entrevista con Teleshow.



“Mujeres que salieron adelante, mujeres que superaron obstáculos, mujeres que no se dejan vencer”, dice María Belén Ludueña en la presentación de “Invencibles”, que promete mostrar un costado pocas veces abordado en televisión tradicional.

María Belén Ludueña.



“Hace rato que tenía intenciones de incursionar en otras plataformas. Creo que el streaming cambió los hábitos de consumo de entretenimiento. Ahora tenés la opción de seleccionar los contenidos que más se adapten a tus intereses de una forma sencilla y con múltiples posibilidades”, comentó la periodista.



“Me parece que como comunicadora tengo que aggiornarme e ir en búsqueda de otras audiencias. Estoy muy contenta con mi presente profesional y siempre en la búsqueda de nuevos proyectos como este en República Z, donde trabajo muy cómoda y con mucha libertad”, cerró una María Belén Ludueña muy entusiasmada.