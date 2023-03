Zaira Nara rompió el silencio y habló de los rumores que la vinculan a Sebastián Yatra

Un nuevo escándalo se desató en el mundo de las hermanas Nara y esta vez no fue Wanda, sino Zaira, a quien vincularon recientemente con Sebastián Yatra, más precisamente como la tercera en discordia en la crisis del cantante con su esposa, Aitana.



En Intrusos hablaron con el periodista español Jordi Martin, quien aseguró que Zaira Nara se vio con Sebastián Yatra una madrugada en una playa de Brasil. “Si Wanda ya tiene fama de cargarse matrimonios, ojo porque su hermana Zaira ha estado a punto de cargarse una relación muy estable. Hace un mes, Sebastián Yatra estuvo con Wanda y con Zaira en el Carnaval de Río”, comentó.



“Hablé con una familia de Aitana, novio de Sebastián Yatra y dice que, a raíz del carnaval, una noche en la que se bañaron de madrugada en una playa de Copacabana o Ipanema, Aitana le dijo a Yatra: ‘Eres un sinvergüenza, es muy feo lo que has hecho”, reveló el periodista español.

Zaira, Wanda y Sebastián Yatra, en el Carnaval de Río de Janeiro. Foto: Instagram.



“Le preguntado a Wanda qué pasó esa noche y me dijo: ‘Ostras, Jordi, yo no sé nada, voy a hablar con mi hermana’. Pero ella sabe que esa noche pasaron cosas. Fueron celos serios los de Aitana. Ha habido una crisis grave. Según el familiar de Aitana, ella tenía pruebas de que pasó algo y Yatra se lo negaba”, agregó luego Jordi Martin.



Asimismo, el periodista español contó cómo fueron las últimas horas de Sebastián Yatra, en medio de este escándalo con Zaira Nara. “Ayer a la noche, Yatra fue a El Hormiguero y después fue a dormir a la casa de Aitana. Y yo los estuve siguiendo y estaba todo bien entre ellos”



Jordi Martin comentó que le llama la atención la actitud de Wanda Nara, quien no desmiente el rumor. “A Wanda le he preguntado tres veces sobre este tema y siempre lo elude, pero no lo desmiente. La primera vez se rió y me dijo que iba a hablar con su hermana, pero no me lo desmiente como hizo en otras oportunidades con otras cuestiones”, sostuvo.

Zaira Nara. Foto: Instagram.



En tanto que, cuando en el programa de Florencia de la V le insistieron en que Zaira Nara está en pareja con el polista Facundo Pieres, el periodista redobló la apuesta. “Esto es una primicia que recibí ayer y que la doy acá en Intrusos. Me viene por una familia cercana a Aitana, que me contó que ella se planteó dejarlo en el carnaval porque tenía pruebas de que había pasado algo entre ellos”, aseguró.



Por su parte, enterada de este rumor, Zaira Nara decidió romper el silencio en Twitter e intentó aclarar la situación. “Jamás fui a la playa con Yatra. No digan pavadas. Hubo un grupo que sí fue a filmar un videoclip a la madrugada a la playa y lo compartieron en redes sociales. Yo no fui. Dormía con mi hermana. Gracias”, concluyó.