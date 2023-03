Zaira Nara fue una heroína y salvó a un hombre que estaba por tirarse de un puente en la Panamericana

La fama suele acarrear efectos colaterales incómodos, como la pérdida de la privacidad, así como en ocasiones el acoso en la vía pública. Claro que también aporta beneficios, no solo en lo económico, sino que posibilitó a Zaira Nara socorrer a un alma desesperada, que estaba a punto de suicidarse.

La hermana de Wanda Nara explicó la situación que experimentó en la noche, mientras volvía a su casa de un country en zona norte por la autopista Panamericana Ramal Tigre. En diálogo con Nosotros a la mañana, la morocha narró todo el episodio.

“Yo venía de comer con una amiga y cruzamos el ramal Tigre por ahí por Tomkinson. Venía concentrada manejando y le digo ‘Tanu, hay un chico que está cruzando el puente colgado’. Recién lo había cruzado, había arrancado a caminar y estaba llegando a la mitad del puente”, contó.

En cuanto a su primerísima reacción, al instinto que brotó de su interior, Zaira exteriorizó: “Lo primero que hago es llamar al 911 y al toque se frena un auto con unos chicos que ven la misma situación que nosotras. Se bajan y se ponen a hablar con el chico”.

En ese interín, Nara agudizó el oido para percibir cuál era el diálogo de ese vehículo con este hombre. “Bajo el vidrio y escucho que le dicen ‘no te podés tirar, no te podés suicidar’", añadió la ex de Jakob Von Plessen, que disfruta de su nueva soltería.

En la descripción de toda la circunstancia angustiante, la hermana de Wanda Nara aportó más pormenores del encadenamiento de los hechos: "Al toque llega un patrullero y llegaron como cuatro. Estacionamos nuestro auto y la policía estaba tratando de convencerlo”.

Qué le dijo Zaira Nara al hombre para convencerlo de no tirarse

La famosa y su amiga se acercaron a esta persona, intentaron persuadirla, por lo cual Zaira transmitió le charla: “Mi amiga le dice ‘si te vas a tirar, no te vas a morir, te vas a lastimar’”. Hasta que llega el punto cúlmine, el quid de la cuestión, que modificó todo.

“Ahí él levanta la vista, me ve y me dice ‘vos sos Zaira Nara’”, admitió. La fama funcionó positivamente en este caso, porque el hombre entendió que sucedía a raíz de detectar la figura de la modelo. “Él dijo ‘yo la veía cuando estaba en la tele’ y ahí como que aflojó. Ahí conectó, miró para abajo y me dice ‘tenés razón, flor de golpazo me voy a pegar, pero no me voy a morir’”, concluyó.