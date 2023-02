Beyoncé se convirtió en la artista con más Premios Grammy en la historia

Este domingo hubo una nueva edición de los Premios Grammy 2022, ceremonia en la que se premia a aquellas personas que son parte de la industria musical. Harry Styles, Lizzo, Bonnie Raitt, el dúo de Sam Smith y Kim Petras, fueron algunos de los ganadores de la famosa premiación.

Sin embargo, quien terminó siendo el centro de atención fue Beyoncé, que se coronó como la artista con más premios ganados en los Premios Grammy. En esta edición, la cantante estuvo nominada- gracias a su reciente álbum Reinassance- en 9 categorías y ganó en 4 de ellas:

Mejor interpretación de R&B tradicional (Plastic Off the Sofa)

Mejor grabación dance o electrónica: (Break My Soul)

Mejor canción R&B (Cuff it)

Mejor álbum dance/electrónica con su disco Reinassance

De esta manera, la interprete de ¨Crazy In Love¨ se convirtió en la persona con más premios ganados en esta ceremonia, con 32 estatuillas y 80 nominaciones en lo que va de su carrera musical; superando al director de orquesta húngaro Georg Solti.

Beyoncé agradeció a quienes la acompañan y la han acompañado en su vida. Créditos: Captura de pantalla.

“Gracias, intento no angustiarme demasiado, quiero recibir esta noche..., quiero agradecerle a Dios, también a mi tío Johnny, que no está aquí, pero está aquí en espíritu. A mis padres, mi padre, mi madre, por amarme y empujarme, a mi hermoso esposo, a mis tres hijos que están en casa mirando. A la comunidad queer por su amor y por abrazar este género”; expresó Beyoncé al público que no dejó de ovacionarla por el mérito.

En las redes la cantante también le dio las gracias a quienes hicieron posible ese momento.