Las fotos del baby shower de Barbie Vélez a días de ser mamá

Cada vez falta menos para que Barbie Vélez pueda tener en sus brazos a su pequeño hijo. Es por eso que, antes de que nazca, sus amigas decidieron sorprenderla con el baby shower. En las redes sociales, ella se encargó de mostrar los detalles.

“No lo puedo creer, los nervios que tengo. Me siento más o menos, con un poco de náuseas y un poco de sueño. Estoy de tres meses. Todo es nuevo para mí, lo estoy experimentando”, contó Barbie Vélez en agosto del año pasado al anunciar que sería madre por primera vez.

“Yo estaba con un tema hormonal y pensaba que iba a tardar un poco en quedar embarazada. No me indisponía, pero como es algo bastante normal en mi cuerpo, no me llamó la atención. Me hice un test para ver y cuando vi el positivo no lo podía creer”, reveló al dar a conocer la noticia.

Ahora, pareciera como si este anuncio se hubiese dado hace poco. Sin embargo, la panza creció y cada día que pasa es uno menos para poder tener a su hijo en brazos. Es por eso que llegó el momento del baby shower, el cual se volvió popular en argentina en los últimos años.

La ansiedad empieza a jugar fuerte para Barbie Vélez debido a que cada vez falta menos para el nacimiento de Salvador, el hijo que tendrá junto a Lucas Rodríguez, productor teatral. Es por eso que para bajar un poco la ansiedad sus amigas optaron por sorprenderla con el baby shower.

Es que ella no estaba enterada de nada, había pasado el día probándose ropa y al volver a su casa se topó con que sus amigas la estaban esperando para la fiesta.

Claro, con las emociones a flor de piel, su primera reacción fue romper en llanto. “Una que llora poquito”, escribieron sus amigas. Mientras que ella no tuvo más que agradecerles y decirles: “Las amo”.

De esta manera, Barbie Vélez pasó el día junto a sus amigas en el baby shower de Salvador. Sirvió para sacarle una sonrisa a ella y comenzar a darse cuenta que cada vez falta menos para tenerlo en sus brazos.