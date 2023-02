En qué inesperado lugar vacacionó Gabriela Sabatini en la Argentina: las increíbles fotos

Si bien Gabriela Sabatini está radicada desde hace varios años en Suiza, es al día de hoy que continúa demostrando su amor por la Argentina. Así fue el caso en este verano, que aprovechó para pasear por Jujuy.



La ex tenista, cada vez que puede, regresa al país para conectarse con su tierra, para ver amigos, para compartir momentos con viejos conocidos y para disfrutar del cariño de la gente que se cruza por la calle.



De hecho, el año pasado estuvo en la Argentina para hacer una exhibición en el Parque Roca, en donde jugó junto a Rafael Nadal y su amiga y ex colega Gisela Dulko. Se divirtieron y recordaron viejas épocas.

Gabriela Sabatini, de vacaciones en Jujuy.



Ahora, en esta oportunidad, Gabriela Sabatini decidió inclinarse por algo de tranquilidad y alejarse del ruido de las grandes ciudades. Por esa razón, eligió la provincia de Jujuy para pasar unas vacaciones.



En su cuenta de Instagram, la ex tenista compartió varias imágenes de sus vacaciones en la provincia norteña. En las postales se la puede ver disfrutando de Salinas Grandes y Purmamarca.



Gabriela Sabatini subió fotos en donde se puede apreciar el imponente paisaje jujeño, en donde se lucia también su increíble sonrisa, que, obviamente, era prueba fehaciente de que estuvo disfrutando mucho de estos días.

La ex tenista recorrió varias de las zonas turísticas de Jujuy, como Purmamarca, Tilcara y Humahuaca. Por supuesto, era lógico que no se iba a perder la posibilidad de plasmar en fotos la vista del Cerro de los Siete Colores.



La ex tenista se mostró expresó con mucha emoción en sus redes sociales y reconoció su encantamiento por cada rincón de una de las provincias más visitadas por los turistas que llegan a la Argentina y de quienes viven en el país.

