El destrato de la Tora hacia su mamá en Gran Hermano

La semana comenzó bastante fuerte en Gran Hermano. Este lunes, en el debate del programa, se habló mucho sobre cómo la Tora trataba a su mamá Gladys, quien ingresó el pasado lunes 20 de febrero y que fue eliminada este lunes, por decisión del público.

Santiago del Moro, conductor del ciclo, mostró algunos tapes donde se puede ver a Lucila "la Tora" maltratando a Gladys, su mamá, en repetidas ocasiones.

https://jwp.io/s/A8eAHwyh

Los panelistas del programa salieron a dar sus opiniones frente al hecho. Sol Pérez, una de las integrantes del panel, salió a defender a la mamá de la Tora y criticó duramente el gesto de la participante: "Realmente es para indignarse, de principio a fin. No puede ser. Parece que siente vergüenza de su mamá". Y agregó la modelo: "Ella le habla y la Tora no le contesta. La mujer quiere hablar de algo. Está encerrada en una casa las 24 horas y tiene que hablar de algo. A la Tora le molesta absolutamente todo. Y mirá que a mí la Tora siempre me gustó. Me parece que entró a jugar. Pero acá la está pifiando porque ese destrato con la madre...".

La mayor parte de los panelistas coincidieron en que "a la madre hay que respetarla", aunque otros, como Nancy Pazos, apoyaron a Lucila.

Gladys sufre el destrato de su hija Lucila. Créditos: captura de pantalla.

Internet no se quedó callado y en Twitter varios usuarios comentaron sobre el hecho: "El cachetazo que le tendría que haber metido Gladys a la Tora en ese momento (donde le dice cómo debe comportarse). ¿Entra a exponerse por su hija y la humilla frente a todas las cámaras? Se le fue el personaje y ahí te das cuenta que la Tora no cambió un carajo"; "Espero que el domingo se vaya la Tora. Pobre Gladys, tener una hija tan violenta. No debe seguir más en la casa", son algunas opiniones que se encuentran en la red.

No obstante, muchos salieron a justificar el accionar de la jugadora de 28 años: "Es fácil juzgar a la Tora, pero no olvidemos que la piba fue abusada a los 9 años y parte de eso tiene que ver con su carácter y la distancia que se puede ver con su madre. No se olviden que la Tora contó que sus padres no creyeron en ella cuando les contó lo sucedido".

Por lo acontecido, en la red del pajarito se volvió tendencia "Gladys".