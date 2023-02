María Becerra confesó qué fue lo peor que le dijeron en su vida: “Sos linda, pero…”

En un momento de confesiones y revelaciones, María Becerra contó cuál fue el comentario más doloroso e hiriente que le hicieron en su vida, que luego disparó algunos “traumas”, según contó.



En charla con el podcast Se Regalan Dudas, María Becerra recordó a su primer gran amor y que, con una sola frase, dejó algunas huellas en ella que hasta el día de hoy recuerda con algo de dolor.



“La primera vez que me rompieron el corazón fue cuando tenía 11 años. Fue un chico del que yo estaba enamoradísima. Fue así como mi primer amor”, comenzó contando la popular cantante.

“Era el típico chico lindo del curso y yo estaba enamorada de él locamente, pero él no me daba ni pelota. Yo no existía. Una vez terminado el año escolar, dije: ‘Bueno, es mi momento, me voy a confesar con él, a ver qué pasa’. Había pensado toda la semana a ver qué le iba a decir”, agregó María Becerra.



“Tomé valor, encima yo súper tímida, le dije: ‘Thiago, me gustás mucho, creo que estoy enamorada de vos’. Agarró, me miró como con un desprecio, como rebajándome, y me dijo: ‘Sos linda de cara, pero después sos re plana’”, reveló, con dolor.



“Ese fue su comentario, terrible. Ahí fue donde empezó a nacer todo esto de los traumas. Fue una destrucción total”, añadió luego María Becerra sobre aquel triste momento, teniendo en cuenta que apenas era una niña de 11 años.

En ese sentido, la cantante explicó cómo logró sacar algo muy positivo de aquella dolorosa situación que había dejado huellas y “los traumas”, como ella misma confesó, para comenzar a valorarse a sí misma.



“Uno no elige de quién enamorarse, pero de ahí aprendí a enamorarme así, de nuevo. Desde el amor propio, uno detecta estas banderitas rojas”, analizó con mucha certeza María Becerra al recordar aquella frase.