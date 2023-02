Quién fue el galán famoso con el que Brenda Gandini se dio su primer beso

En un divertido ida y vuelta con su colega y amiga Micaela Vázquez, Brenda Gandini contestó preguntas de los usuarios de Instagram y recordó cómo fue el desopilante momento de su primer beso en una ficción.



La primera escena en la que Brenda tuvo que besar a otro actor fue en Floricienta. ¿El actor? Benjamín Rojas, uno de los grandes galanes que tuvieron las series televisivas producidas por Cris Morena.



“Fue la primera persona con la que me besé, pobre. Era como: ‘Señora, abra la boca’. ¡Pobre Benja! Le tocó una piba que no abría la boca. Por favor. Ahora las ves a las chicas de 17…”, recordó Brenda Gandini.

Brenda Gandini y Benjamín Rojas, en Floricienta.



En ese momento, Mica hizo de las suyas y aportó su comentario picante. “Igual, gordi, desde que aprendiste a abrir la boca, no paraste. Te vi, negra, chapar en las novelas. Yo también abro la boca fuerte”, dijo la actriz.



“Bueno, es que tiene que ser creíble, Micaela. Vos como actriz no me podés decir eso”, le respondió Brenda, quien luego, en el vivo de Instagram, despertó risas por su reacción ante la intervención de Gonzalo Heredia desde otra parte de la casa. “Uy, cagamos, Gonzalo…”, expresó. “Mirá quién habla aparte. ¿Sabés cómo abre la boca Gonzalo? Es como un pez”, remarcó la hija de Daniela Cardone.



“Voy a interrumpir este vivo”, llegó a decir el actor Gonzalo Heredia. “No, Gonzalo, basta. Voy abajo y te desconecto el celular”, le respondió Brenda, que no quería saber nada. “Por favor, Gonzá, entrá. No sabés lo estresada que está mirando para todos lados a ver si entra alguien”, le pidió Micaela Vázquez.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia. Foto: Instagram.



En otro momento de la interacción con los usuarios de Instagram, a Gandini le preguntaron si había existido algún romance con Benjamín Rojas afuera de la ficción. “No pasó nada con Benja. Lo adoro, lo quiero, siempre muy buenos compañeros, nunca nos gustamos”, aclaró.



“Aparte, siempre recuerdo lo buen compañero que fue, enseguida muy buena onda, tratándome bien, abriéndome al grupo, porque una cosa es un grupo más grande, otro es como medio de adolescentes que estaban ahí como viviendo un momento donde Floricienta era una ola impresionante”, agregó.