La oportuna fecha en la que vuelve Jorge Lanata a la televisión con PPT

En su regreso a su ciclo radial en Radio Mitre, Jorge Lanata anunció cuándo retomará con su clásico programa televisivo de actualdiad y análisis político, Periodismo para Todos, más conocido como PPT (El Trece). Además, esta será la última temporada del conductor al frente de dicho envío, tras doce años de labor.

Desde hace algunos meses, El Trece está sufriendo el embate de su principal competidor en materia de rating, Telefe. En medio de esta crisis, figuras como Diego Leuco, Luciana Geuna y Bebe Contepomi se alejan del canal del solcito, mientras que Jorge Lanata hará lo mismo una vez que termine a fin de año con PPT.

Recordemos que hace algunos meses, en diálogo con Intrusos (América), Lanata había explicado el motivo que lo lleva a dar por terminado su trabajo en PPT luego de esta última temporada. "El año que viene va a ser el último de PPT, probablemente, haga cinco meses. Ya hace 12 años que hago el programa, ya está. Busco nuevos desafíos, veré si puedo hacer algo en la televisión abierta y sino seguiré laburando en el streaming", argumentó el conductor sobre fines de 2022.

En una televisión abierta cada vez más competitiva y dominada actualmente por el arrasador éxito de Gran Hermano (Telefe), Jorge Lanata anunció que planea regresar con PPT a mediados de año. De esta manera, el periodista retomará su clásico envío en el mes de junio, etapa del año muy oportuna ya que serán los meses previos a las elecciones que definirán el rumbo político del país.

En la mencionada entrevista con Intrusos, Lanata también se había referido al rating, y puntualmente al gran suceso de Gran Hermano. "Los puntos están, el problema es quién se los queda. Es cierto que los que miran Gran Hermano no son los mismos que pueden mirar PPT", explicó el conductor.

Además, reflexionó: "Yo lo que siempre siento es que tenemos el poder de hacer 12 o 15, eso está. Pero por algún motivo no los hacés. ¿Sabés qué pienso? Yo no soy diferente al público. Si yo me aburro, la gente se aburre".