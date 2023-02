La experiencia mística que vivió Karina, La Princesita, conectada a uno de sus más grandes hits

No son días fáciles para Karina La Princesita, ya que, según reveló Ángel de Brito en su cuenta de Instagram, no estaría pasando un buen momento anímico. No obstante, el periodista aclaró que la cantante está siendo observada y controlada por especialistas.



Invitada al programa Biri Biri, de República Z, la cantante abrió su corazón, le llevó tranquilidad a sus fanáticos luego de algunos posteos que generaron incertidumbre y contó una historia realmente impactante.



Todo surgió a raíz de una pregunta de Juli Puente, en el marco de una charla que giraba en torno a sus canciones, de sus fuentes de inspiración y de las historias que hay detrás de cada una de ellas.



“¿Te pasó de escribir algo y que después esa canción o frase sea un hit y arrepentirte después?”, le preguntó Puente. En ese momento, Karina se detuvo, pensó unos segundos, y recordó un hecho increíble del que nunca había hablado hasta el momento. "Me pasó, pero no sé si contarlo", dijo en el primer instante.



“Yo iba a la Iglesia cristiana y le comento al pastor que iba a sacar un tema que se llamaba Con la Misma Moneda, y que había que hacer cuernitos con los dedos”, comenzó contando Karina La Princesita.



“Él me decía que no lo sacara, y yo en esa época estaba muy metida con la iglesia y todo lo que me sucedía era con la iglesia. Y me decía que no lo hiciera. Lo grabé”, añadió luego en su relato, que estaba atrapando cada vez más la atención en el programa.

Karina La Princesita. Foto: Instagram.



“Luego de eso, por un tema que no voy a contar, me atropella un auto y quedé internada. Y lo único que se me lastimó fueron los dos dedos con los que hacía la seña. Los dedos estaban estallados y me decían que tenían que sacármelos porque los nervios se habían cortado y para mí fue muy groso”, reveló La Princesita.



“Volví a la Iglesia y pedí perdón. Y el día que fui a que me dieran la fecha de internación para que me sacaran los dedos, me dan la lapicera para que firme y le explico al médico que me dio electricidad. Y me empezó a tocar y me dio electricidad. Y me avisaron que si el nervio estuviera cortada eso no pasaba. No sé cómo, pero no me tuvieron que opera. ‘No sé qué hiciste, pero se unió’, me dijo”, concluyó la cantante.