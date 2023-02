De qué trabaja Cecilia Maresca, alejada del mundo de la TV

Si hay un notable ejemplo de bruscos cambios de rumbo en la vida profesional, ése es el de Cecilia Maresca, quien fuera una estrella de telenovelas en la Argentina y hoy está completamente alejada de los estudios de grabación.



Lo tenía todo: éxito, fama y un buen pasar económico. Sin embargo, un día decidió ponerle punto final a su carrera y dedicarse a otra cosa: fundo un estudio con su hija y es docente de oratoria, contando con alumnos de distintas partes del mundo.



La actriz revela, además, que muchos de sus alumnos son reconocidos y destacados dirigentes políticos y funcionarios de los distintos poderes. Algunos de ellos, incluso, tienen o pasaron por cargos muy jerárquicos. “Jamás rompería la confidencialidad”, asegura en charla con La Nación.

Cecilia Maresca.



Al hablar de su carrera, Cecilia Maresca sostuvo que no está retirada definitivamente. “No me retiré, pero como hice mucha televisión y teatro, me gustaría hacer cine, ya que sólo filmé dos o tres películas. Así que, si aparece algo que me guste, lo haría con mucho gusto. Lo que pasa que, a esta altura, tendrá que hacer de abuela, pero algo puede aparecer”, explió.



“Cuando vi lo que sucedía con la ficción en nuestro país, decidí que no quería que se me volviera desagradable la profesión, porque la amé profundamente. Fui muy feliz con mi vida de actriz. Por eso, cuando la cosa comenzó a ponerse dura para los actores, ya había puesto mi escuela de arte y eso me colmaba”, agregó, en referencia al momento en el que decidió dejar la ficción.



Por otra parte, habló del estudio Maresca Soldano, que se caracteriza por tener varios ambientes y una estructura pensada para que los clientes, en su mayoría políticos, no se crucen entre ellos. “Entrenamos personas para hablar en público. Lo que hacemos nosotras tiene 25 siglos de antigüedad y lo que va variando son los métodos y el tipo de comunicación en sociedades que se complejizaron”, comentó.

Cecilia Maresca y su hija, Sol Soldano.



La actriz Cecilia Maresca cursó cuatro años de la carrera de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Ese paso le dio herramientas para hoy entrenar a futuros oradores o perfeccionar a quienes ya tienen una experiencia en ese campo. “Aquí viene gente de todas las corrientes políticas, ya que es un trabajo técnico. Y eso nos da gran placer”, contó Cecilia Maresca.



“Uno de nuestros capitales es la total discreción, pero, como él lo dijo públicamente, te puedo mencionar a Francisco de Narváez, que recurrió a nosotras cuando se inició en la política. Como buen empresario, sabía que tenía que reforzar”, concluyó Maresca.