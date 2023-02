El pedido desesperado de Georgina Barbarossa por la salud de Silvina Luna

El destino le jugó una encrucijada oscura a Silvina Luna, una prueba muy compleja para su vida, a raíz de la confirmación de un drama de salud insoslayable. La modelo reveló que urge por un trasplante de riñón, como producto de la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki.

La modelo juntó fuerzas para exteriorizar su problemática, esa difícil batalla que debe afrontar por su cuerpo y explicó que ese órgano ya no le funciona, que incluso se somete a una intenso tratamiento de diálisis de prácticamente todos los días.

Tras transmitir la noticia a Guido Záffora en Intrusos, Silvina también se movió a su Instagram para narrar en primera persona todo lo que borbotea en su mente ante esta adversidad mayúscula, que la sumió a ingresar en la lista del Incucai.

Así, en su perfil digital, la ex Gran Hermano escribió: “Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido en las cosas más simples. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentado”.

Un mensaje muy emotivo, que provocó un mar de lágrimas, así como activó las esperanzas por la entereza que exhibe la modelo para combatir esta fatalidad. Por eso se multiplicaron los comentarios en apoyo a Luna, para hacerle llegar sus energías positivas.

En ese contexto, Georgina Barbarossa también le dedicó unas palabras muy bellas en su programa de Telefe, cuando en la apertura de la edición del jueves se tomó unos segundos para mirar a cámara y hablarle directamente a la mediática.





"Silvina Luna está todo el país apoyándote”, comenzó la conductora. Para luego sumergirse en una transmisión de una reflexión profunda sobre la vital importancia de la donación. “Por favor, donen los órganos. Y no lo digo ahora porque Silvina Luna está en una lista de espera”, expresó.

En la continuidad de su descargo, Georgina agregó con mucha sapiencia y buen tino: “Hay miles de personas en una lista de espera, y podés ser vos, puede ser tu hijo, tu sobrino, tu papá... Realmente se necesitan los órganos”. Y para cerrar, Barbarossa sostuvo: "Nuestro cuerpo es un envase. Nosotros venimos acá con la única certeza de que nos vamos a morir".