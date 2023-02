Cuántas cirugías se hizo la China Suárez

La China Suárez es una mujer que se muestra al natural sin problema al que dirán, desde historias recién despierta en la cama hasta disfrutando de su hogar junto a sus hijos. Esto hace que los internautas tengan un buen registro sobre ella y noten cuando ven algún cambio físico (por más leve que sea) en su rostro o cuerpo.

“Soy natural y eso es algo que valoran las mujeres. Uno nace como nace físicamente, la belleza no es mérito mío ni me siento una mina exitosa por eso. Me siento normal”, aseguró hace tiempo atrás. Ella admite que tiene bien en claro lo siguiente: “no tengo el culo perfecto ni las tetas perfectas, ni las piernas perfectas, ni soy alta. Pero soy feliz y me quiero mucho como soy. Ya no tengo la vara alta de que quiero ser perfecta”. Aunque no tiene problema en admitir que si algo de su cuerpo le molesta, entraría al quirófano sin para arreglarlo o mejorarlo.

China Suárez intenta mantenerse lo más natural posible. Foto: Instagram @sangrejaponesa

¿Cuántas cirugías tiene la China Suárez?

Si tenemos que hablar de las cirugías o intervenciones a las que la China Suárez se ha sometido, podemos dividirlas en dos: de las que ha hablado y de las que prefiere hacer la vista gorda. La primera y la cual quiso mantener en secreto en un principio, fue el retoque que se hizo en las lolas. La actriz entró al quirófano para ponerse implantes de 300 cc, los cuales le quedan súper naturales y de acuerdo a su contextura. Estas quedaron al descubierto en el verano del 2021 cuando subió una foto en bikini.

De lo que ella no habla, y muchos internautas se han encargado de hacer investigaciones profundas, es de sus labios. Sí, ella siempre ha tenido una boca voluminosa, lo que le ha permitido disimular si se ha hecho un retoque, aunque en Internet circulan varios videos donde se muestra su evolución a lo largo de los años y queda en evidencia que algo se realizó. No nos podemos olvidar de las operaciones más importantes de su vida: las cesáreas. Tres cicatrices a las que la China Suárez le tiene mucho aprecio porque son el recuerdo de la llegada de sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio.