Jonatan Viale se sinceró sobre su salida de LN+: "Yo me voy muy..."

Luego de que Jorge Rial diera a conocer que no le renovarán el contrato a Jonatan Viale en LN+, se generaron múltiples versiones sobre la salida del exitoso conductor, que ahora habló por primera vez sobre el tema y se sinceró respecto a lo que siente.

En diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Jonatan Viale habló de su baja de LN+ y expresó: "Es una sensación agridulce porque este lugar es mi casa, me gusta mucha, libertad absoluta".

Además, Viale aclaró que la decisión de los directivos de la señal de noticias no fue sorpresiva, ya que venían hablando de este fin de ciclo. "Es algo que venimos charlando desde hace un tiempo, pero hay que ser prolijo".

Luego, Jonatan Viale cargó contra Jorge Rial por haber anticipado que no formará más parte de LN+. "No se cuentan las cosas, se guardan hasta que Rial lo cuenta y se me arma un quilombo bárbaro, todo el mundo llamándome", se quejó el conductor de +Realidad.

En tanto que sobre los rumores que indicaban que uno de los motivos determinantes de su baja de LN+ esté relacionada con sus tensiones con Eduardo Feinmann, Jonatan Viale remarcó: "Con Eduardo hay admiración, respeto, lo mismo que digo siempre... Una lástima las discusiones, las boludeces, pero con los meses y los años ya pasará".

Además, Viale aclaró que todavía no sabe si su próximo destino laboral será en TN, y cuando le preguntaron sobre la demanda que le cruzó Marcelo Tinelli, se limitó a responder: "MIs abogados no me permiten hablar".

Por último, Jonatan Viale enfatizó: "Yo me voy muy feliz de esto que logramos, no por el rating, por el logro periodístico. En cuanto a mi carrera, yo te diría, perdón, pero creo que fueron los mejores 3 años de mi vida. Va a ser difícil superarlos, ojalá que podamos".