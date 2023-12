Bajan a Jonatan Viale de LN+ y Jorge Rial reveló el tajante motivo

En los últimos años, la señal de noticias LN+ armó un seleccionado de conductores que le generó al canal altas mediciones en materia de rating, y ahora trascendió que a una de las máximas estrellas la empresa no le renovaron el contrato: Jonatan Viale. El encargado de dar la noticia y explicar el motivo de la baja del pictante periodista fue Jorge Rial.

Desde su programa Argenzuela, Rial habló de salida de Viale de LN+, y sorprendió al explicar qué fue lo que sucedió. "No le renovaron el contrato a Jonatan Viale en LN+. Está confirmado. Fuentes importantes me dicen: 'Se le terminó el contrato y el directorio tomó la resolución de no renovárselo'. Cuando pregunto por qué, me dicen: 'Porque no lo querían más'", detalló el exlíder de Intrusos (América) sobre la razón por la cual habrían decidido desvincular a su colega..

Durante el año, se dieron a conocer las tensiones entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, situación que derivó en la discontinuidad del pase entre ambos conductores. Según Jorge Rial, este fue uno de los motivos que llevó a que los directivos de LN+ de prescindir del responsable del ciclo +Realidad.

Por otro lado, Rial comentó que Viale intentó pasar de LN+ a TN a mitad de 2023, pero el cambio no se concretó y debió seguir en las filas de LN+.

Jorge Rial dio detalles sobre la situación de Jonatan Viale. Foto: Captura video C5N.

En las últimas semanas, Jonatan Viale quedó además en el ojo de la tormenta por la millonaria demanda que le cruzó Marcelo Tinelli, ya que el periodista acusó al conductor del Bailando de (América) de haber recibido dinero de la intendencia de Lomas de Zamora para llevar a Martín Insaurralde al estudio, así como también de beneficiarse del dinero del juego clandestino y el narcotráfico.

