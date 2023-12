La Fiesta de la Cerveza, a contramano: sobrevive y se potencia superando toda crisis

Cuando gran parte de los municipios cancela, pone en duda o menciona la palabra "austeridad" a la hora de pensar en su festival musical, Godoy Cruz pisa fuerte y alza la bandera con una grilla convocante, una propuesta seductora y un todo a la altura de grandes festivales del país.

El año pasado me salieron al cruce cuando compare la Fiesta Nacional del Sol con nuestra queridísima -pero abandonada- Fiesta Nacional de la Vendimia. En aquella oportunidad parte de la crítica fue que era imposible comparar una con otra, a lo que me opuse haciendo alusión a que ambas son festividades populares.

En esta ocasión voy a comparar la Fiesta de la Cerveza con el resto de los festejos departamentales como la Tonada, la Ganadería, el Rivadavia Canta al País o incluso la mismísima Fiesta Nacional de la Vendimia.

Es que la propuesta de Godoy Cruz no es solamente acudir a un recital de música. Si bien está claro que la grilla es la que convoca multitudes lo cierto es que todos los que se hacen presente en el lugar se sorprenden ante la magnitud del evento y la variedad de actividades para realizar.

Más de 65 mil personas dijeron presente en la Fiesta de la Cerveza 2023.

Desde el ingreso, con un arco que marca la "entrada" al Parque San Vicente, hay infinidad de puestos de comida. En lo que podría ser un picnic gigantesco, el predio cuenta con cientos de mesas y sillas para sentarse a disfrutar de la gran variedad gastronómica que cuenta el lugar.

El plato fuerte está claro que son los shows, pero en el "mientras tanto" hay muchas actividades como juegos o sorteos que se pueden usar como divertimentos mientras se degusta alguna de las tantas alternativas cerveceras o bien se disfruta de El club del vinilo.

Sobre el fondo del parque se monta un escenario gigantesco por el que no solo pasan los artistas "fuertes" contratados, sino que además se le da la posibilidad a bandas locales de mostrar su talento. Con 15 bandas mendocinas, que ingresaron por concurso, a lo largo de tres días la vidriera musical es muy interesante.

Las primeras dos noches de la Fiesta de la Cerveza fueron con entradas agotadas.

La última Fiesta Nacional de la Vendimia contó con dos repeticiones en donde los shows centrales fueron Lali y La Sole. En el 2022 los mismos fueron de Nicki Nicole y Abel Pintos. En el 2020 les tocó a Los Palmeras con la Filarmónica y Fito Páez. Menciono las tres últimas para enmarcar la superioridad de las tres jornada de la última edición de la Fiesta de la Cerveza en donde contó con Emilia y Airbag (primera noche), Los Palmeras y Los Auténticos Decadantes (segunda noche) y Los Caballeros de la Quema con La Vela Puerca (tercera noche).

Las entradas para las primeras dos jornadas se agotaron con anterioridad y durante las tres noches se hicieron presente cerca de 65 mil personas.

Esa mala costumbre de dejar de lado a la cultura

Ante cualquier recorte presupuestario, lo primero que se deja de lado es la cultura. Es que "cómo vamos a gastar tanta plata en un show cuando la gente tiene hambre" no solo es una muletilla de usuarios random de redes sino una realidad de un gran número de funcionarios de la alta esfera política. Diferentes propuestas generan puestos laborales extras.

La Fiesta de la Cerveza no solo es un gran evento cultural para el público sino que también es una oportunidad laboral. Es que la organización de semejante evento lleva a una gran cantidad de trabajadores temporales. Por mencionar algunos números los patios cerveceros le dieron trabajo a más de 300 personas, los food truck a 400, cada una de las terrazas -eran 6- contrataron a 60 personas.

Además de manera indirecta proveedores, técnicos y demás utilidades que deben estar a punto para el desarrollo del encuentro generan una gran cantidad de puestos laborales. A esto también hay que sumarle la seguridad, la limpieza y hasta los puestos de hidratación y enfermería.

Yo político no soy, pero creo que la idea de eliminar o recortar por la cultura es lo más fácil, pero a las claras está que no es lo adecuado. La cultura, no solo puede ser una una fuente laboral, sino que además es bienestar para el pueblo.