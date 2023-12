En que canal trabajará Marley en 2024: “Confirmado”

Desde hace ya varios meses que Marley se encuentra alejado de la televisión. Si bien los fines de semana se transmiten compilados de su clásico formato Por el mundo, lo cierto es el conductor ha bajado poderosamente su perfil en este último tiempo. Sin embargo, recientemente revelaron cuál será su destino y por qué canal: Telefe.

Lo primero que hay que decir es que, más allá de cualquier especulación posible, Marley tiene contrato con Telefe y es sin dudas una de sus estrellas. Y si bien ha estado inactivo por estos meses, ya tienen un nuevo proyecto para este 2024.

El último show que hizo Marley en Telefe fue The Challenge.

Durante las últimas horas, desde LAM anunciaron que el presentador estará a cargo de una nueva edición de Tu cara me suena, el programa en el que los participantes intentan imitar a famosos y el jurado debe adivinar de quién se trata.

La primicia la dio a conocer Fernanda Iglesias. "Vuelve con Tu cara me suena, se empieza a grabar en febrero. Están por convocar famosos, ya empezaron pero no todavía no hay ningún nombre", comenzó explicando la angelita.

A todo esto, la periodista aclaró: "Este año apareció en Telefe con programas grabado de Por el mundo y este sería su gran regreso". Cabe recordar que Marley había estado unos meses en Colombia gravando Survivor (Expedición Robinson), reality que de momento ha quedado freezado.

A esta información de su panelista, Ángel de Brito agregó una picante frase: "Hay gente que va a estar nerviosa por esto". Lo cierto es que el conductor reaparecerá varios meses después de que en el pasado junio, un hombre enmascarado lo acusara de abuso en Crónica, algo que nunca terminó de tomar forma ante la Justicia.

Actualmente en Telefe emiten episodios de Por el mundo, con Marley.

Tu cara me suena se emitió por Telefe entre 2013 y 2015, contando con tres temporadas hasta el momento y siempre bajo la conducción de Marley. Ahora, luego de casi nueve años de ausencia, el programa volverá a la pantalla chica.

El show tuvo mucho éxito en su momento, con famosos teniendo que interpretar a las figuras aleatorias que le tocaban en cada una de las galas. La primera edición la ganó Laura Esquivel, luego lo hizo Ángela Torres y en la tercera la campeona fue Diana Amarilla.