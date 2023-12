Duki entró a la historia con un épico show en un River sold out

Tras una extensa espera, finalmente este sábado Duki realizó el primero de sus dos shows en River con entradas agotadas. El joven nacido en Almagro entró en la historia de los artistas que cantaron en el estadio más grande del país y brindó un recital arrollador.

Quince minutos pasadas las 21, para la alegría del público que llevaba horas esperando, Mauro Ezequiel Lombardo aparecía en el escenario de River con anteojos negros y una capucha entre las rocas que marcaban la escenografía. El Duko llegaba al Monumental para marcar un hito histórico y ser el primer artista de la nueva generación del movimiento urbano argentino en actuar en el estadio para sumar otra tilde que marca al género como "el nuevo rock".

Duki, de tan solo 27 años, es el artista argentino más joven en la historia en actuar en el mítico estadio de Núñez que, tras la moderna refacción, alberga a casi 90 mil personas.

Duki se mostró emocionado al saludar al público y agradecerle a sus papás.

En la previa y para ir calentando motores subían al escenario Chino CNO, acompañado por Klan, y Acru. Los tres son referentes dentro del mundo del hip hop y del trap y también tuvieron sus inicios en las batallas de gallos, la escuela de Duki, como así también de Trueno y Wos, otros referentes de la movida urbana.

El recital de Duki tuvo varias particularidades que también suman para que el show entre en la historia de la música. Los dos más importantes pueden ser que haya participado una banda de rock para acompañar las letras del trapero, cumpliendo su sueño, tal como anticipó en conferencia de prensa el pasado jueves, y la gran cantidad de invitados marcando a las claras que fueron a acompañar al máximo referente del género.

Con una estética visual que en imágenes repasaba, en un viaje interestelar, toda la trayectoria de Duki, las pantallas -hubo más que en todos los shows anteriores en River- mostraban las diferentes imágenes del concierto.

“El arma más fuerte del argentino es que al estar en el fin del mundo es muy soñador. Eso nos hace fuertes, y por eso me eligieron, porque soy igual que todos ustedes. Si tienen un motivo, peleen. Si voy a hacer un show en el Bernabéu, es porque mi gente acá me colocó allá. La tristeza es lo que nos hace fuertes, y por ello no tengas miedo de estarlo. Soy hombre y lloro desde que nací. La vida es una y es hermosa”, fueron algunas de las palabras de Duki que destacó la importancia del cuidado de la salud mental.

El primer invitado de la noche fue J Rei con quien cantó "Pintao" y dio el puntapié inicial para la gran seguidilla de artistas que pasarían por el escenario. Además de Khea, Salastkbron y C.R.O, se destacó notoriamente la presencia de Emilia. La joven nacida en Nogoyá cantó junto a su novio "Como si no importara" para luego darle un beso y agraderle al público por "todo el amor que le dan". Emilia apareció en escena para cantar "Como si no importara" y "Los del espacio".

Dos momentos cúlmines en la noche fueron la interpretación de "Aeróbico" y "Los del Espacio". En la primera de aparecieron en escena Bhavi, Milo J y LIT Killah, mientras que en la segunda subieron al escenario FMK, Tiago PZK, Emilia, Rusherking, Big One y Lit Killah.

Otro de los platos fuertes y quizás el momento más destacado de la jornada fue "Ya me fui" en donde aparecieron en el escenario Nicki Nicole y Bizarrap. Esta colaboración de tres quedó registrada en todos los teléfonos que iluminaron las gradas del estadio, además de gritar por Nicki y Biza. Lit Killah, Milo J y Bhavi cantaron con Duki "Aeróbico".

Sin dudas que la noche de Duki fue soñada y a lo largo de casi dos horas y media, en el primero de los dos shows, demostró por qué el nuevo movimiento urbano pisa fuerte y no solo lidera las escuchas en las plataformas sino que puede convocar a más de 150 mil personas dos días consecutivos.