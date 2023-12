Yanina Latorre le respondió a Julia Mengolini con un picante desafío: "Andá a averiguar cuánto..."

Este viernes, Julia Mengolini respondió a los dardos de Yanina Latorre desde sus redes sociales. A través de una serie de mensajes, la periodista de Futurock intentó marcarle los tantos a la panelista de LAM (América), quien no se quedó callada y terminó planteándole un picante desafío.

"Me siguen operando con el tema de la pauta que recibe @futurockOk. Lo hace gente millonaria desde medios que reciben muchísima más pauta. Futurock existe hace 8 años, trabajan más de 100 personas, nació en pleno macrismo y se sostiene principalmente por el aporte de sus oyentes", comenzó Julia Mengolini desde su cuenta de X.

Julia Mengolini contestó las duras acusaciones de Yanina Latorre. Foto: X @juliamengo.

Luegoo, la comunicadora agregó: "Tenemos una editorial con 25 títulos publicados, un bar, hacemos festivales, shows, fiestas…si algo hacemos es laburar y mucho. Y lo seguiremos haciendo a pesar de las operaciones y de los tiempos. Con o sin pauta. Porque contamos con nuestros oyentes y nuestras convicciones".

Después, Julia Mengolini fue por más, y en una clara alusión a Yanina Latorre disparó: "Yo vivo en un departamento en Balvanera, mi auto tiene 10 años y la mansión de la que hablan en Bariloche es la cabaña en la que nací y donde todavía vive mi mamá. Los que me acusan viven en countries, viajan a Miami a cada rato y manejan autos carísimos. Son unos caraduras".

Finalmente, Mengolini se dirigió concretamente a Latorre y Eduardo Feinmann y remarcó: "Le quiero agradecer a Yanina y a Edu por las últimas operaciones berretas. No hacen más que alentarme y darme fuerzas, además de aumentar la audiencia de la radio y por ende de los socios de la comunidad. Dejo esta defensa escrita acá y el resto está en manos de mi abogado".

Julia Mengolini inició acciones legales contra Yanina Latorre. Foto: X @juliamengo.

Por su parte, Yanina Latorre fue por más, y más allá de la demanda que le cruzó Julia Mengolini, desde su programa en El Observador 107.9 contraatacó: "Chicos, escuchen la mentalidad de Mengolini. Dice 'Los que me acusan viven en country, viajan a Miami'. Te quedaste corta. Este año fui a Miami, fui a Ibiza, fui a Mallorca, fui a Menorca, fui a Madrid y fui a Estambul. Pero con la mía amor, no con la del Estado, porque soy digna. Laburo, gano guita, mi marido fue jugador de fútbol y vivimos bien, pero de la nuestra".

Luego, Latorre siguió contra Mengolini: "Tenemos casas, tenemos autos 0km, mis hijos tienen auto, van a universidades privadas, pero no le debo un puto peso a nadie. No hay ningún puto político que me pague, ni me banque una radio para defender un sistema corrupto y mentirle a la gente como hacés vos".

Yanina Latorre redobló sus dardos contra Julia Mengolini. Foto: Redes sociales.

Elevando el tono de voz, Yanina Latorre continuó cargando contra Julia Mengolini al sentenciar: "Explicame una cosa. Nac & Pop de cuarta. ¿Cuál es la parte de ser 'caradura' cuando uno tiene plata porque se la ganó en buena ley? ¿Vos te creés que para criticarte a vos hay que andar en karting, reina?. Te puedo criticar desde un Rolls Royce, si me lo gané bien, reina. Te puedo criticar con un reloj caro porque me lo garpé. Toda mi vida facturada. Está en mi tarjeta de crédito. Vivo en blanco y gasto en blanco", remarcó.

Por último, Latorre desafió a Mengolini: "Andá a averiguar cuánto gana mi marido y cuánto gano yo, ganamos más que vos. Somos talentosos, somos libres".