Gran Hermano 2023: así reaccionaron los jugadores ante la salida de Hernán

Se presentó como una persona que "a donde va lleva alegría y le cae bien a la gente", pero este domingo fue el primer eliminado de Gran Hermano 2023. Hernán Ontivero, oriundo de la provincia de Córdoba, entró a Gran Hermano el pasado lunes 11 de diciembre y contagió su alegría en el estudio de Telefe. Sin embargo, luego de su ingreso, su expareja lo denunció en las redes sociales por haberla abandonado en su último mes de embarazo y por violencia de género. Asimismo, el participante tuvo algunas actitudes polémicas en el reality con sus compañeros. Para el público, Hernán pasó de ser el concursante "buena onda" al participante que debía ser eliminado.

Este domingo, Hernán abandonó Gran Hermano con el 52,6 % de los votos. La primera reacción frente a este resultado fue la de Juliana Scaglione, alias "Furia", quien quedó totalmente asombrada porque pensó que ella sería la concursante que dejaría el reality.

Los participantes debatieron sobre la salida de Hernán. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Ontivero tomó su valija y se despidió de sus compañeros. Si bien, al público no le agradó en absoluto ciertas acciones y comentarios del participante, los "hermanitos" se mostraron desconcertados y sin palabras ante esta situación. "Es muy fuerte esto", dijo una de las participantes.

Así se vivió la primera Gala de Eliminación en Gran Hermano 2023

Después, un grupo de jugadoras se reunió a hablar sobre la eliminación de Ontivero: "El cordobés es un pibe que no muestra, se puede estar muriendo por dentro, pero no va a mostrar nunca", opinó Lucía Maidana. "No entiendo por qué la gente lo votó", dijo Catalina Gorostidi; y Sabrina Cortez le respondió: "Yo re banco que hay un montón de gente que no banca el humor del cordobés, hay gente que le choca".

Por otro lado, en la habitación de los hombres, los concursantes se mostraron muy tristes ante la salida de su compañero. "No podés sacar al cordobés", expresó angustiado Bautista. "¿Se mostrará todo, b*****? ¿Se mostrará que era divertido, que no hacía maldades, que no puteaba, que si te veía haciendo algo te ayudaba, te abrazaba, te daba un beso? ¿Qué vio la gente afuera?", se preguntaron entre ellos.