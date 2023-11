Belén Francese confesó el motivo por el cual vende contenido erótico y contó lo que hace con el dinero que gana

Luego del escándalo que protagonizó junto a Andrea Rincón en la grabación de PH, Podemos Hablar, Belén Francese se confesó con la revista Paparazzi sobre su incursión en la plataforma para adultos Divas Play.

Hace pocos días, la modelo compartió en su perfil de Instagram (@Belufrancese) un video del backstage de la producción de fotos que realizó para la página de contenido erótico. "Lo pedís... ¡lo tenés! Todo junto a @divasplayoficial vení a divertirte y disfrutar conmigo", fue la leyenda que acompañó el audiovisual.

Este fue el video que compartió Belén Francese en Instagram

En diálogo con Paparazzi, Francese expresó: "Me encanto la idea de concientizar con las miles de mujeres que me escriben por día contando que en base a que fueron madres pierden su lado sexy y me piden tips". Y agregó: "Una mujer puede ser madre, esposa, amiga… y sexy. Incluso mil cosas más y sentirse deseada".

La panelista de Polémica en el Bar también le contó al medio que su marido, Fabián Lencinas, "la convenció" para vender contenido erótico: "A mí me convenció mi marido. Hace muchos años que me buscan y por tiempos o diferentes motivos no pude cerrar. Hoy dije bueno, ahora es el momento porque me siento plena. Me gusta lo que me devuelve el espejo y me encanta compartirlo".

Con el dinero que gana, la actriz le paga el colegio a su hijo. Créditos: captura de pantalla Divas Play.

Asimismo, Belén Francese reveló que decidió participar en esta página por una necesidad económica. "Todo lo hago por mi hijo. Con lo que gano pago el colegio", confesó la actriz. Cabe recordar que la influencer tiene un hijo de 2 años llamado Vitto, fruto de su amor con Lencinas.