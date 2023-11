Barby Silenzi anunció su separación de El Polaco luego del escándalo del fin de semana

Este domingo a la tarde, Ángel de Brito anunció en X (anteriormente Twitter) (@AngeldebritoOk) la separación de Barby Silenzi y El Polaco. "Separados", escribió el periodista de espectáculos junto a una imagen de la pareja.

Sin embargo, el cantante de cumbia, que se encontraba en el programa de Juana Viale, desmintió al conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM) y comentó en "la mesaza" que con la modelo sólo están atravesando una crisis.

El Polaco en "Almorzando con Juana" este domingo. Créditos: Instagram Elpolaco.

“Estamos en una crisis grande, creo que es la más grande que tuvimos. No estamos separados porque en realidad nunca vivimos juntos, pero no nos estamos poniendo de acuerdo. Siempre vivimos separados, aunque compartimos a nuestra hija”, expresó el artista en el programa de Eltrece.

Pero la versión de Barby Silenzi no coincidió con la del músico. La influencer habló con Guido Zaffora en medio del programa que conduce, Estamos Okey de América TV, y le comentó detalles de su ruptura con el cantante.

La pareja se conoció en El Bailando del año 2016.

"Esto es información que me llegó hace un ratito nada más. Le pregunto a Barby, esto que cuenta Corita (de la separación y pelea con El Polaco), y me dice que lo que le enoja tiene que ver con que El Polaco mintió, mintió con respecto a la relación actual de ellos dos", fue la primera información que dio el periodista.

Y agregó: "Dice que ellos no están distanciados como dice El Polaco, no hay una distancia. Barby me confirmó que están separados. No están distanciados, están separados. Me dice: 'no sé por qué él dice eso. Me restringió y no sé por qué me restringió. Me da risa, te juro. Qué se yo, le hará bien hacer eso'".

El enojo de Barby Silenzi. Créditos: X @AngeldebritoOk.

Cabe destacar que el fin de semana, El Polaco viajó a Brasil para alentar a Boca Juniors y Silenzi apuntó contra el músico en las redes sociales porque el cantante le restringió las historias de Instagram. La influencer realizó un duro descargo en la red social de fotografía a través de varias historias (@Barbysilenzi1). "Me pasó algo que nunca me pasó antes en mi vida, me restringieron en Instagram y ocultaron las historias de las cuentas de mis hijas. Ja, ja, ja. No puedo creer tantoooo. ¿Qué cosas no puedo ver? ¿Esto es normal? ¿Por qué será que alguien hace eso? Ay, no entiendo, alguien me explica, porfa" fue una de las frases que lanzó la bailarina.