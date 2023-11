Álvaro de Luna, de cantar con lentes oscuros para vencer la vergüenza a hacer una gira internacional

El cantante y compositor español Álvaro de Luna está en Argentina para presentar "Uno", su nuevo disco de estudio. El artista español llegó al país para el show del jueves en The Roxy, pero antes tuvo algunas participaciones con músicos locales como Benjamín Amadeo y Yami Safdie.

Alvarito, tal como pide que lo llamen en su cuenta de Instagram, llega con su segundo disco que marca un punto de inflexión en su trayectoria artística con ritmos atravesados por el sonido pop rock.

El sevillano de 29 años fue el encargado de abrir el show de Benjamín Amadeo en el Teatro Vorterix, además de ser invitado para para compartir la canción "Tierra firme". Además, en el Primavera Sound, compartió una canción con Yami Safdie en el Escenario Primavera.

Álvaro de Luna lanzó su segundo disco solista.

Álvaro de Luna dialogó mano a mano con MDZ sobre esta presentación y sobre su nuevo material discográfico en una amena charla en los estudios de Warner Music.

- ¿Cómo te trata Buenos Aires?

- Súper bien, súper contento, muy emocionado y agradecido por este tipo de oportunidades. Fue una noche súper especial para el Benja con todo vendido y que nos dé la oportunidad también de compartir su público y de mostrar nuestra música siendo tan nuevos y recién aterrizados es un regalo y le estaré eternamente agradecido. Y bueno con Yami también lo disfrutamos increíble y el hecho de estar en el Primavera fue súper divertido, lo pasamos muy bien.

Mirá la entrevista completa con Álvaro de Luna

- ¿Cómo son esos días previos?

- Un poco nervioso, pero al final yo creo que esos nervios están bien. A veces cuando lo cuento es como "¡Ay! ¿Pero por qué te sigues poniendo nervioso?" No sé, me encanta salir nervioso, me encanta salir atacado e ir relajándome como poco a poco. Y no sé, yo creo que es bonito. Yo creo que cuando pierda eso me retiro, ¿sabes? Porque entonces significará que ya no me está importando lo que me debería importar.

- ¿Cómo será el show de este jueves?

- Un show diferente al del año pasado, aunque sigue siendo un poco acústico. Vengo acompañado de dos de los músicos de mi banda de siempre y eso también hace que todo sea como mucho más orgánico, más divertido entre nosotros. Es un show que hemos preparado para que la gente se lo pase muy bien, para que la gente lo disfrute, lo baile y salte. Estaremos presentando las canciones del disco nuevo que todavía no hemos presentado en ningún sitio, así que estar aquí presentándolas por primera vez es súper bonito.

- ¿Por dónde va este nuevo disco?

- De alguna forma me he parado realmente a pensar en lo que quería. O sea, el primer disco fue un disco muy bonito, al que le tengo muchísimo cariño, pero, bueno, yo recién había salido de la banda, de Sinsinati, y bueno, tampoco me tomé el tiempo de decidir o de pensar cómo quería hacer las cosas. Simplemente fui fluyendo con el ritmo que suelo llevar. O sea, al final yo no dejo de escribir canciones. Y de alguna forma fue, ok, vamos a seguir publicando, ¿no? Ahora arrancamos con el proyecto nuevo. Pero de alguna forma con este álbum me he tomado la molestia de pararme a pensar en qué es lo que quiero transmitir, cómo quiero transmitirlo en el sonido. Y bueno, se llama "Uno" también por eso, ¿no? Porque siento que si volviese a empezar de alguna manera en esto de la música, me hubiera gustado haber hecho un primer disco como el que he hecho ahora. Y bueno, de alguna forma también está conectado el nombre de Uno, que era el concepto que yo tenía en mente desde el principio, con la foto de la portada, que es una foto que me sacó mi mamá cuando tenía un año. Álvaro de Luna presentará su nuevo disco "Uno".

- ¿Cuándo pasaste de componer para otros a cantar vos las canciones?

- Mi madre fue un gran apoyo para cantar, porque yo tenía como pánico escénico. De hecho, yo arrancaba al principio a cantar en los shows con lentes de sol, porque me daba como pánico mirar a la gente, sobre todo cuando piensas que nadie te hace ni caso, o sea, que llegas a los bares y está como todo el mundo hablando, ¿viste? Entonces, claro, en esos momentos yo me ponía súper, súper nervioso. Me ponía los lentes y cerraba los ojos hasta que ya sentía como que todo el público se callaba y empezaba a escuchar. Y ahí era como que ya los abría.

- ¿Te acordás cuando fue el momento en que dijiste, no hace falta esto, la gente me viene a ver, la gente me acompaña?

- ¿Sabes qué? Mira, a veces me preguntan, ¿qué tal la experiencia de La Voz? Porque yo estuve en La Voz en 2019. Y eso creo que fue como el antes y el después, ¿no? Porque cuando te sueltan ahí en la tele y tienes un minuto y medio para de alguna forma demostrar, entre comillas, si eres apto o no, ahí se te quitan todos los miedos, todos los males. Y, bueno, yo creo que no he estado tan nervioso nunca, nunca en mi vida como ese día. Porque al final, si la cagas, la cagas en directo. De alguna forma ahí aprendí un poco a empezar a domar esos miedos y esas inseguridades que tenía.