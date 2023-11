La polémica frase con la que Yanina Latorre defenestró a Pampita por sobre su hija Lola

Es sabido que Yanina Latorre no tiene pelos en la lengua y no se calla nada. Más cuando se trata de su familia. Y en esta oportunidad, se metió con Pampita, quien calificó a su hija, Lola, y a esta no le gustó el resultado.

Es que la hija mayor de Diego y Yanina Latorre es una de las participantes del Bailando 2023, mientras que Pampita integra el jurado que evalúa y califica en cada gala las performance de baile que despliegan en las pistas del programa de Marcelo Tinelli.

Lola Latorre, la hija de Diego y Yanina, está participando del Bailando 2023

Es que en la última coreografía que hizo Lola no obtuvo un buen puntaje, ya que solamente sumó 21 unidades y las devoluciones no fueron muy buenas.

Pero la que más le molestó a Yanina Latorre fue el de Pampita que dijo: "Tienen que buscar esa chispa, esa magia. Eso es lo que les estamos pidiendo. Si no, es una coreo más que mañana no la comento con ninguna amiga”.

Furiosa se lanzó en un vivo de Instagram donde se despachó sin tapujos y expresó toda su ida: “Yo creo que Lola no es tilinga. Lola no es peleadora, no se va a levantar a Marcelo, ni va a chapar con Martín Salwe, ni va a gar... a la pista. Ahí hay un punto de quiebre donde ella es solamente baile, es muy educada".

Y agregó: "Entonces en ese candombe, vas quedando como muy blanca, muy tranquila. Y ahí es donde yo creo que a Ángel puede no gustarle".

Yanina Latorre furiosa contra Pampita

Aunque minutos más tarde, Yanina Latorre disparó contra la megamodelo argentina: "Lo de Pampita me extraña un poco, pero bueno… Por ahí Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo. Pampita es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños, como ser divina, fina, vivir en Barrio Parque, vestirse de blanco. Ser top. Lo logró, pero le costó".

“Lola ya nació fina así. Es fina de nacimiento, amor”, apuntó. “Creo yo. . Ustedes saben que digo verdades y las digo acá en el vivo para que después recorten y se lo manden. No estoy agrediendo a nadie, estoy diciendo la verdad”, cerró, implacable.