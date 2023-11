La desgarradora historia de vida de Sol 2, la estrella del Bailando

La vida a veces te pone a prueba en situaciones límites que pocos pueden llevar adelante. En el caso de Sol 1 y Sol 2, el destino les dio la oportunidad de brillar en la pantalla tras sobrevivir en la oscuridad de un pasado delicado.

La nueva edición del Bailando fue la plataforma para la pareja trans que mostró sus cualidades tanto fuera como dentro de la pista más candente de la televisión, con una destacada participación en el ritmo de salsa de a tres, junto a Romina Uhrig.

Luego de la participación y con una explosión mediática importante, las nuevas personalidades pasaron por el estudio de LAM, para charlar con Ángel De Brito y contar un poco sobre el difícil camino que tuvieron que atravesar para llegar al éxito actual.

En una entrevista a corazón abierto Sol 2 habló sobre su duro pasado: “A los 9 años, mi madre me vendió por 300 pesos. Después me agarró una familia que supuestamente me adoptó y estuve hasta los 16”.

“Ellos me cambiaron el nombre de Jonathan Ezequiel a Santiago. A mis papás biológicos nunca más los volví a ver, pero seguíamos viviendo a menos de 50 cuadras.Cuando la conocí a sol me ayudó a perdonar porque verla a mimmamá de nuevo me daba mucho asco”, continuó.

Sol conmovió a todos con su difícil relato: “De los 9 a 16 años estuve con ellos que, por culpa de Jorge Ruiz que abusaba de mí, me tuvieron que echar. Me devolvieron con mi mamá y tuve que ir a parar a Constitución porque había visto porque había visto por la tele que los chicos se prostituían y me agarró un señor”.

“Me llevó a Uruguay 10 días con 16 años y me sentí la persona más sucia. Me volví a los tres dias porque tenía miedo que me secuestren, me violen o me lleven a una trata de personas”, reveló.

“De ahí me fui a Mataderos, después a San Justo para juntar cartones y trabajé en El Circo del Sol. Fue tanto el cariño que me dieron la oportunidad de viajar con ellos”, cerró notablemente movilizada.