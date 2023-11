Este jueves estrena el primer spin-off de la saga Los Juegos del Hambre

Después de una larga espera, finalmente se estrena “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes”, deseada precuela de una de las sagas más exitosas del cine reciente que se acerca a los $3 billones en taquilla a nivel global. Se trata de una franquicia imbatible que nace a partir de los exitosos libros de Suzanne Collins.

“Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” llega este jueves a los cines. Distribuye BF Paris.

El filme sigue al joven Coriolanus (Tom Blyth), cuyo fracasado linaje ha conjurado una caída de la gloria en el Capitolio de la posguerra. Al ver su sustento vital amenazado, Snow acepta renuente la tarea de mentor de Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) en los Décimos Juegos del Hambre. Luchando contra sus instintos tanto malos como buenos, Snow se embarca en una carrera contra el tiempo para sobrevivir y revelar si es que finalmente se convertirá en pájaro cantor o en serpiente.

La película es dirigida por Francis Lawrence, quien antes se hizo cargo de “Los Juegos del Hambre: Catching Fire” y “Los Juegos del Hambre: Mockinjay- Parte 1 y 2”.

La música es muy importante en la película. La estrella de “West Side Story”, Rachel Zegler, interpreta a Lucy Gray Baird, quien proviene de un pueblo musical y nómada llamado Covey. La película presenta a Zegler cantando varias canciones, incluida la favorita de la franquicia “The Hang Tree”. Gran parte de la música está inspirada en el folk y Zegler cantó cada canción en vivo durante el rodaje.

“Canalizamos a un grupo de personas: Patsy Cline, Dolly Parton y Joan Baez, por nombrar algunas. Esa era realmente la voz que estábamos tratando de encontrar”, contó la actriz y cantante a Variety. “Pero cantar en vivo es mi día a día, eso es lo que he estado haciendo toda mi vida y por eso fue muy agradable poder llevar esa habilidad a mis compañeros en el set”.

El poster oficial de Los juegos del hambre y la balada de pájaros cantores y serpientes.

La canción principal de la precuela es "Can't Catch Me Now" a cargo de la solista estadounidense Olivia Rodrigo quien lanzó el video musical del sencillo en el que se le ve inmersa en la estética de la película y entrelazada con imágenes del filme.