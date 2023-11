Daniella Mastricchio relató el drama que vivió tras su paso por Chiquititas

Daniella Mastricchio comenzó su carrera a los siete años en Chiquititas. Interpretando a Sol en el gran éxito que creó Cris Morena en la década del noventa, la actriz de 35 años recordó el duro momento que vivió luego de terminar su participación en la tira infantil.

En estos días, la actriz estuvo invitada a La Última Cena, el programa que conduce Alejandro Fantino por la pantalla de El Nueve. Allí recordó el drama que vivió después del éxito que consiguió siendo tan pequeña.

Elenco de Chiquititas.

"A mí lo que me pasó por varios años fue que tuve vergüenza. Fueron cuatro años infernales de éxito, de teatros, de no tener tiempo, ni cumpleaños, pero también de no tener ninguna necesidad. No te voy a decir que alguna vez nos faltó algo, pero lo cierto es que la casa, la pileta, los viajes y los autos, los compramos con Chiquititas. Y de repente, cuando termina, literalmente, me quedé sin nada, incluso sin familia y amigos", comenzó recordando.

Daniella Mastricchio a sus siete años.

"En un principio la pasé muy mal y por eso estuve muy alejada, de bajo perfil, y hasta con vergüenza", agregó.

"Yo terminé Chiquititas a los once, a los doce terminé séptimo grado. Digo esto de la fama: cuando entrás no podes salir. Me encontré a los 14 años trabajando en una importante cadena de heladerías para poder comer. Dos años después de Chiquititas estaba en una heladería", finalizó Daniella.