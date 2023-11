Revelan quién es el nuevo novio de Cinthia Fernández tras 4 años soltera

La última relación oficial que se le había conocido a Cinthia Fernández fue con Martín Baclini, con quien estuvo en pareja durante dos años hasta separarse a mediados de 2019. Sin embargo, ahora sorprendió el hecho de que la bailarina tendría un nuevo amor, luego de que ella misma confiese haber vuelto a las andanzas.

Pasaron ya cuatro años desde que Cinthia Fernández no tenía un vínculo amoroso, y mucho más aún, desde que no tenía relaciones, según sus palabras. Pero ahora la panelista reveló que este periodo concluyó luego de conocer a otro hombre.

Todo comenzó hace unos días cuando la bailarina estuvo como invitada en A la Babarossa y contó que había estado íntimamente con una persona, luego de tres años de soledad. Pero por estas horas dio nuevos detalles en su paso por LAM.

"¿A quién te estás comiendo en Uruguay?", comenzó preguntando Ángel de Brito de manera muy picante, yendo directo al punto con su planteo. "A nadie. Como fui dos veces seguidas ya empezaron a decir eso", respondió ella con cierta incomodidad.

"Te pusiste nerviosa. Te pusiste colorada. Te amo, Cinthia", advirtió rápidamente Nazarena Vélez entre risas. Entonces Yanina Latorre comenzó a investigar más: "¿A qué fuiste?". A lo que Cinthia Fernández respondió: "Fui a un casamiento...".

"¿De quién? Si nosotros te invitamos a 20.000 comidas y no venís", agregó Yanina, a lo que Ángel siguió apuntando: "Pero si sos una amarga que no venís a ningún lado". La famosa por su parte defendió su postura: "¡Pero mirá si me lo iba a perder una joda! No tengo nunca una joda".

Cinthia Fernández estuvo junto a Ángel de Brito en LAM.

"Fuiste dos veces a Uruguay, ¿la otra vez a qué fuiste?", siguió apurándola Maite Peñoñori. "Fui a la casa de mi amiga. Lo pueden chequear, estoy en el ingreso del hotel", respondió Cinthia Fernández. Entonces Maite rápidamente reaccionó: "¿Cómo? ¿Casa u hotel?". "Claro, ¿casa u hotel?", agregó Fernanda Iglesias.

Evidente ya muy nerviosa, la famosa respondió: "Es un barrio cerrado. Siempre voy a vacacionar ahí. Si no hubiese salido hasta en la tapa de los diarios". Y De Brito siguió preguntando: "¿Nada, nada, estás comiendo? No me digas que desde Baclini...", a lo que la bailarina se sinceró: "No, me desoxidé. Saqué la telaraña". Cinthia Fernández fue consultada por su nuevo romance.

Luego, consultada si todo esto sucedió en Uruguay y si se trata de alguien del medio, la panelista respondió a ambas preguntas con una negativa. "¿Yo lo conozco?", consultó rápidamente Yanina Latorre, a lo que la bailarina respondió: "Creo que puede ser que sí".

"Sí, ya sé quién es", respondió la histórica angelita, aunque sin revelar el nombre del caballero en cuestión. "¿Quién es el nuevo amor de Cinthia Fernández?", lanzó al aire Ángel, mientras Cinthia Fernández aclaró: "Pero no tengo nada. Estoy sola".