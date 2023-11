A qué se dedica Naty Franzoni tras alejarse de la televisión

Si bien supo ganarse un lugar en los medios como notera y conductora, Naty Franzoni decidió cambiar radicalmente su vida. Hoy, alejada de los medios, se dedica a algo muy diferente, pero que ya practicaba en camarines de televisión: el yoga.



Llegó a los grandes medios de la mano de Pamela David, en Desayuno Americano. Hoy por hoy, se muestra agradecida por aquella oportunidad. “Pame fue la primera que me llamó para trabajar. Hacía miles de castings y nunca me habían elegido. Empecé a entrevistar a gente para que me conocieran y me pudieran dar trabajo. Con todos los que entrevisté pude trabajar y Pamela fue una de ellas”, comentó en diálogo con Teleshow. “Me dio la posibilidad de mostrarme como yo era. Entonces cantaba, bailaba, daba alegría y bienestar. A partir de ahí no paré de trabajar”, agregó.

Naty Franzoni.



Ante la pregunta acerca de si volvería a trabajar en televisión, Naty Franzoni fue contundente. “Me encanta la tele. Pasa que no me imagino hoy, con la estructura que tengo armada, poder estar en un programa. Ni loca dejo lo que estoy haciendo por estar todos los días: lleva mucho tiempo. Antes estaba todo el día en la tele, trabajaba en tres canales al mismo tiempo. Arrancaba a las 7 y terminaba a la madrugada. Después por suerte dejé todo y me dediqué a lo mío. Y no me equivoqué, todo lo contrario”, explicó.



Sobre su actualidad dedicada al yoga, Naty Franzoni contó cómo comenzó a introducirse en este mundo tan disímil al de la televisión y los medios. “Empecé a practicar yoga a los 17 años. En ese momento no era popular y en las clases solían ir personas de la tercera edad. A mí me generaba paz, bienestar, y pude canalizar muy rápido con esta filosofía de vida. El yoga no es solamente una práctica, es la unión de uno con el universo, trabajando con el cuerpo físico, mental y espiritual”, reveló.



“Tiene una conexión con todo lo que hacemos. A través de esta práctica pude ir manifestando diferentes anhelos de mi alma. Siempre que estaba en algún lugar, yo lo contaba y lo compartía con tanto amor que motivaba a que todo el mundo a mi alrededor empezara a hacer yoga”, agregó.

Naty Franzoni.



Asimismo, confesó que, fuera de las cámaras, pero en televisión, solía practicar yoga, con una alumna muy especial. “Cuando trabajé en la tele con Pamela, hacíamos en el camarín todos los días prácticas de yoga, afirmaciones y meditaciones. Ella fue mi primera alumna; nunca me imaginé que después terminaría haciendo todo esto. Adonde yo iba, terminábamos todos meditando y haciendo yoga. Cuando ya tenía los medios y las redes sociales, el proceso se dio de manera natural”, recordó Naty Franzoni.



Por último, se refirió a su otra pasión: cantar. “Me gusta la música y empecé a hacer canciones. Me encanta cantar. No canto bien. No soy cantante, pero sí tengo ocho canciones que las suelen escuchar en los jardines de infantes. Es una locura. Había empezado con las meditaciones y las personas me decían que escuchaban mi voz cuando se levantaban y cuando se iban a dormir. Hay familias que se juntan para escuchar las diferentes meditaciones de abundancia, gratitud, amor propio, para el estrés, para dormir”, comentó.