La fuerte confesión de Araceli González sobre su vínculo con Fabián Mazzei

Araceli González está en pareja hace más de 15 años con Fabián Mazzei. Su historia de amor es una de las más duraderas del mundo del espectáculo. Recientemente, durante una entrevista que realizó la actriz con la periodista Catalina Dlugi para La Once Diez, se refirió sobre su vínculo con el actor.

"Yo creo que todos los amores son diferentes. Él me encontró en una edad en que yo había trabajado mucho mi vida, mis marcas. Yo soy sincera y siempre le digo a Fabi: ‘Yo me quiero ir primero que vos, te lo pido por favor. No quiero que me faltes. No lo soportaría’. Es el compañero de mi vida, es el tipo con el que me puedo desnudar completamente y no me va a hacer daño. Es el que no se va a aprovechar de mis debilidades y marcas, es con quien puedo llorar y mostrar mi lado más sensible y vulnerable, y no va a decir que no soy una mujer entera", expresó.

Araceli González.

Luego, recordó un episodio del pasado para graficar sus sentimientos: "Limpié mucha gente tóxica en todos los órdenes de mi vida, no sólo en la profesión. Amigos, incluso. Viste que uno va mutando y hay gente que pasa a no ser parte de tu vida, no pensás igual, no crecés igual. La limpieza tiene que ver con que uno va evolucionando y vas cambiando tus formas, y está muy bien que sea así, sino es muy triste", explicó Araceli.