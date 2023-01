El motivo que hizo quebrar hasta las lágrimas a Tini Stoessel

Son días muy movidos y de emociones encontradas para Tini Stoessel, que actualmente está en España disfrutando de sus días con Rodrigo de Paul en un momento muy particular para el jugador, envuelto en una guerra legal con su ex, Camila Homs.

Mientras Tini hace cambio de planes para no coincidir en Europa con la mamá de los hijos de su novio, quien adelantó su viaje, la artista vive con alegría el súper éxito del lanzamiento de “Muñecas”, su nuevo hit con La Joaqui y Steve Aoki.

En este contexto, Stoessel pasó por el programa El Hormiguero y no pudo evitar mostrar ante las cámaras la montaña rusa emocional que atraviesa hoy por hoy. De la risa al llanto y viceversa, así se la vio a la Triple T cuando el conductor hizo un anuncio al aire.

"Este single formará parte de tu nuevo álbum que se estrena el próximo 17 de febrero, que se llama Cupido", dijo Pablo Motos, y de inmediato Tini se tapó la boca con una mano y lanzó, a pura sorpresa: "¡Pero lo dijiste! Nadie lo sabía".

Tini pasó por el programa español y anunció la salida de su nuevo disco. Instagram El Hormiguero.

"Sí, voy a tener un nuevo álbum que se llama Cupido. Me dijeron que lo íbamos a presentar, pero lo dijiste así sin más", siguió ella, mientras en la pantalla mostraban el nombre de su nuevo trabajo que tiene la misma estética de su nuevo single con La Joaqui.

Conmocionada por el anuncio formal de su flamante trabajo discográfico, la cantante de “Miénteme” expresó: "¡Estoy muy nerviosa! Me emocioné, ¡qué bolu…! Me emocioné. El disco viene cargado de muchas emociones y fue un año muy zarpado a nivel personal y profesional. Se atrasó por cosas que pasaron, y tenerlo y presentarlo me emociona".

Un año muy movido

Cabe destacar que a Tini le tocó atravesar un duro momento familiar a principios de 2022 cuando su papá, Alejandro Stoessel, permaneció un mes internado en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo tras sufrir una hemorragia estomacal. El productor pasó por tres cirugías en ocho días y su vida pendió de un hilo.

Al poco tiempo de esa situación, se confirmó públicamente la relación de Tini con De Paul luego de meses de rumores, lo que la puso como nunca en el foco del debate y del escándalo. Un lugar incómodo para la artista, quien a pesar de ser famosa desde chica siempre cultivó un perfil muy tranquilo. Instagram Tini Stoessel.

Pero 2022 también fue un año lleno de logros profesionales, lanzamientos exitosos y shows multitudinarios que confirmaron que Tini Stoessel es una artista sin techo en el universo del pop latino. Toda una revolución que se dio en el marco de su relación con el futbolista de la Scaloneta, con quien festejó la victoria argentina en Qatar y un amor que se afianza día a día.