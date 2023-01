El llamativo consejo que recibió Damián Betular de Marley

Damián Betular se ganó el corazón de cientos de argentinos gracias ocurrencias delante de las cámaras de Telefe. Tanto en MasterChef como en Bake Off Argentina le permitieron dar un gran salto al estrellato y no sólo ser conocido por sus deliciosas preparaciones.

En una reciente entrevista con La Once Diez, reconoció que se siente “revolucionado todo el tiempo” por cómo el público se le acerca en la calle. A raíz de esto reveló un llamativo consejo que le brindó Marley.

"Tengo el placer de que Marley sea amigo y consejero. Él siempre me dijo que nunca me niegue a una foto porque el público es lo más importante de lo que hacemos, es el que te respeta, te cuida y hace que todo lo demás después venga. Yo ese consejo lo tomé muy claro y además a mí me gusta, vengan los nenitos con un dibujo o las señoras grandes", indicó al aire.

Damián Betular

Y agregó: "Si eso que a mí no me cuesta nada le puede alegrar un ratito la vida a alguien, a mí me hace muy feliz y duermo tranquilo. A mí no me cuesta nada. Soy charlatán, me gusta escuchar a la gente".

Hoy, Betular se está preparando para una nueva edición de MasterChef. Esta vez, en el concurso no participarán famosos sino que cualquier cocinero amateur puede inscribirse para demostrar sus aptitudes delante del exigente jurado. "Estos van a tener que cocinar sí o sí porque no tienen chamuyo", manfiestó sobre los nuevos concursantes.